BBB 26: criadora de conteúdo diz que haverá casa de vidro no ABC

Ao lado da Avenida Guido Aliberti, no Park Shopping São Caetano, uma grande tenda branca, com banheiros químicos e funcionários entrando e saindo todo o tempo, ocupa o estacionamento. Sem nenhuma placa ou anúncio, moradores e transeuntes se questionam: do que se trata essa estrutura totalmente cercada?

Foi guiada por essa curiosidade que a marqueteira e criadora de conteúdo Giulia Roveri (@giuliabeatrizroveri no Instagram e @giuliabeatrizroveri no TikTok) iniciou uma investigação própria.

"Comecei a pensar com os meus botões. Achei que era uma ação de Natal do próprio shopping, mas tinha alguma coisa ali que estava mais grandiosa. Começaram os boatos e o boca a boca dos funcionários do condomínio e de dentro do shopping, falando que seria algo do Big Brother Brasil", conta em entrevista à EXAME.

No final de setembro, a Globo anunciou que a próxima edição do reality teria cinco casas de vidro, uma em cada região do Brasil. "Eu comecei a conectar os pontos e percebi: o Barra Shopping, que geralmente onde é feita a casa de vidro, é da Rede Multiplan. O Park Shopping São Caetano também é dessa rede", afirma.

Moradora do condomínio ao lado do shopping, no bairro Cerâmica, da cidade do ABC paulista, ela conversou com diversos funcionários sobre a tenda e descobriu que, provavelmente, está sendo construída uma das cinco casas de vidro do BBB 2026.

A investigação no shopping

O resultado desse questionário com diversos funcionários do local foi um vídeo, postado nas redes de Giulia.

Os rostos dos entrevistados foram borrados a fim de proteger a privacidade deles. Disseram que foi pedido sigilo, até mesmo falaram que poderia ser uma exposição, mas boa parte confirmou que a estrutura estava sendo feita para a Globo. Alguns até mesmo disseram que seria para o Big Brother.

"Uma pessoa, que estava com um rádio de obra, veio para a cerca e falou: 'Estão construindo uma piscina de verdade'. Foi aí que a gente teve a confirmação de que é uma casa. Eu não sei dizer se é uma casa de vidro, se é uma experiência, enfim", diz Giulia.

Questionada sobre o caso pela EXAME, a administração do shopping disse: "não estamos cientes sobre isso."

Impacto na cidade

Nos comentários do vídeo, vários moradores da região mostram preocupação quanto à infraestrutura, o trânsito e a possível lotação do shopping, que é um dos principais do ABC.

Para Giulia, é uma via de mão dupla.

"É uma ação que tem um buzz positivo, que pode influenciar no consumo do próprio shopping. Pode ser bom para os lojistas, aproveitar uma época de sazonalidade alta", afirma. "Porém, essa região aqui de São Caetano é pouco movimentada comparada a um Barra Shopping, por exemplo. É ao lado de uma rotatória, em uma via de sentido único. Vai ser necessário um bom planejamento dessa estrutura, para diminuir os transtornos para os moradores."

A EXAME buscou a equipe de divulgação do BBB, mas até o momento ainda não teve respostas.