Trump diz que os EUA terão 'presença militar' na Groenlândia em acordo com a Dinamarca

RESUMO | Donald Trump afirmou nesta sexta-feira, 18, que os Estados Unidos firmaram com a Dinamarca um acordo que concede controle permanente sobre a segurança e outras necessidades da Groenlândia. Segundo Trump, o pacto não terá custos, restringirá a atuação de adversários e permitirá ampliar a presença militar americana. A Dinamarca ainda não se pronunciou oficialmente.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, 18, que o país firmou um acordo com a Dinamarca relacionado à Groenlândia. Segundo o anúncio, a iniciativa garante aos EUA o direito de controle permanente "sobre a segurança e todas as demais necessidades" do território.

Trump declarou que o acordo não terá "nenhum custo" aos Estados Unidos , segundo a publicação feita na rede social Truth Social.

De acordo com o presidente americano, o entendimento impede que qualquer "adversário dos EUA" estabeleça bases, mantenha presença militar ou realize investimentos na ilha sem autorização de Washington.

Trump também afirmou que os Estados Unidos devem dar início a um processo para ampliar uma "grande presença militar" americana na Groenlândia. Segundo a publicação, o acordo terá validade vitalícia.

O governo da Dinamarca ainda não apresentou um posicionamento oficial sobre o anúncio feito pelo presidente americano.

Veja a íntegra do comunicado:

"Tenho o prazer de anunciar que os Estados Unidos da América firmaram um acordo com o Reino da Dinamarca e a Groenlândia, conferindo aos Estados Unidos controle permanente sobre a segurança e todas as demais necessidades na Groenlândia, atendendo plenamente a TODAS as nossas muitas preocupações. Não haverá CUSTO algum para os Estados Unidos! Sob minha orientação, trabalhamos com representantes da Dinamarca e da Groenlândia para garantir que os Estados Unidos tenham, PARA SEMPRE, total capacidade de realizar o que for necessário na Groenlândia para assegurar e defender a segurança tanto da Groenlândia quanto dos Estados Unidos da América. Além disso, de agora em diante, nenhum adversário dos EUA poderá jamais ter uma base ou presença militar na Groenlândia, nem realizar investimentos sensíveis no território, sem a nossa aprovação expressa por escrito. Há mais de 100 anos, presidentes reconhecem a importância estratégica da Groenlândia, mas NENHUM deles conseguiu fazer algo a respeito. Tenho orgulho de ser o presidente que tratou dessa situação tão importante de forma permanente e definitiva. Trata-se de um acordo de "duração infinita"; não há prazo para acabar! Sentimo-nos muito honrados e orgulhosos com o que acaba de ocorrer, e tudo o que foi acordado hoje será valorizado pelo povo americano. Iniciaremos imediatamente o processo de desenvolvimento de uma grande presença militar na parte apropriada da Groenlândia — e há muitas áreas adequadas. Trabalharemos com o povo da Groenlândia em seu desenvolvimento e construção. Esta solução é excelente para os Estados Unidos da América, a Dinamarca, a Groenlândia e todos os nossos aliados. Esperamos trabalhar com os povos maravilhosos da Dinamarca e da Groenlândia em prol de um futuro magnífico para essa vasta e altamente estratégica extensão de terra. Zelaremos muito por ela! É a realização de um sonho para os Estados Unidos da América — um sonho muito importante, histórico e especial. Agradeço a atenção de todos para este assunto! Presidente DONALD J. TRUMP".

O que prevê o acordo dos Estados Unidos com a Dinamarca sobre a Groenlândia?

Segundo Donald Trump, o acordo concede aos Estados Unidos controle permanente sobre a segurança e todas as demais necessidades da Groenlândia.

Quanto o acordo sobre a Groenlândia custará aos Estados Unidos?

O acordo não terá nenhum custo para os Estados Unidos, afirmou Donald Trump em publicação na rede social Truth Social.

O que o acordo impede na Groenlândia?

Segundo Donald Trump, nenhum adversário dos Estados Unidos poderá instalar bases, manter presença militar ou realizar investimentos sensíveis na Groenlândia sem autorização expressa de Washington.

Os Estados Unidos ampliarão a presença militar na Groenlândia?

Sim. Donald Trump afirmou que os Estados Unidos iniciarão imediatamente o processo de desenvolvimento de uma grande presença militar em uma área apropriada da Groenlândia.

Qual será a duração do acordo sobre a Groenlândia?

O acordo terá validade vitalícia, segundo Donald Trump. No comunicado, o presidente americano definiu o entendimento como um acordo de “duração infinita”, sem prazo para terminar.

A Dinamarca confirmou o acordo anunciado por Donald Trump?

A Dinamarca ainda não apresentou um posicionamento oficial sobre o anúncio feito por Donald Trump.