Paramount negocia acordo com a Califórnia para avançar na compra da Warner por US$ 81 bi

RESUMO | A Paramount iniciou negociações com autoridades da Califórnia para tentar encerrar a disputa antitruste que ameaça a aquisição da Warner Bros. por US$ 81 bilhões. Doze estados alegam que a operação pode aumentar a concentração nos mercados de cinema e TV a cabo. As partes avaliam concessões, mas não há garantia de acordo.

A Paramount iniciou negociações com autoridades da Califórnia para tentar encerrar a disputa antitruste que ameaça a aquisição da Warner Bros. por US$ 81 bilhões.

O processo movido por estados americanos busca impedir a conclusão do negócio sob o argumento de que a união das duas companhias poderia aumentar a concentração nos mercados de filmes para cinema e televisão a cabo.

Doze estados liderados por democratas, sob a condução do Procurador-Geral da Califórnia, Rob Bonta, entraram com uma ação em julho para bloquear a transação. O processo tem como base leis antitruste e questiona os efeitos da fusão entre as duas empresas no setor de entretenimento.

Os executivos da Paramount buscam concluir o acordo, que reuniria dois dos estúdios mais antigos de Hollywood, os serviços de streaming Paramount+ e HBO Max, além de dezenas de redes de televisão. As negociações seguem em andamento, mas não há garantia de que um acordo será alcançado entre a empresa e as autoridades.

As partes discutiram possíveis concessões para reduzir as preocupações regulatórias. Uma das alternativas avaliadas prevê que a Paramount opere os estúdios de cinema das duas companhias separadamente durante um período determinado, em vez de realizar uma integração imediata, segundo fontes próximas às negociações.

Impacto no portfólio da Paramount após aquisição

A aquisição da Warner Bros. ampliaria o portfólio controlado pelo CEO da Paramount, David Ellison. O negócio colocaria sob o comando da companhia franquias como os super-heróis da DC e Harry Potter, além de adicionar marcas como CNN, Cartoon Network e Food Network ao conjunto de ativos que já inclui MTV, Comedy Central e a rede aberta CBS.

A Paramount informou que pode transferir suas operações para fora da Califórnia caso não chegue a um acordo com os estados, com uma possível mudança prevista para começar em 1º de outubro. O Tennessee é apontado como o destino provável para a empresa.

O acordo entre Paramount e Warner Bros. inclui uma cláusula de multa por atraso, chamada ticking fee, mecanismo que prevê pagamentos adicionais aos acionistas da empresa adquirida enquanto a operação não é concluída.

A cláusula estabelece pagamentos de aproximadamente US$ 650 milhões por trimestre aos acionistas da Warner Bros., valor equivalente a cerca de US$ 7 milhões por dia, a partir do próximo mês até a conclusão da transação.

A Paramount também pediu a um juiz federal que determine que os estados envolvidos e o sindicato dos roteiristas, o Writers Guild, apresentem uma garantia de quase US$ 1,9 bilhão para contestar a aquisição. O valor seria destinado à empresa caso a companhia obtenha uma decisão favorável no processo.

Uma audiência sobre o pedido está marcada para a próxima semana.

Por que estados americanos tentam impedir a aquisição da Warner Bros. pela Paramount?

Doze estados liderados por democratas alegam que a operação pode aumentar a concentração nos mercados de filmes para cinema e televisão a cabo. A ação, conduzida pelo procurador-geral da Califórnia, Rob Bonta, tem como base leis antitruste.

Qual concessão a Paramount pode oferecer para concluir a aquisição?

Uma das alternativas prevê que a Paramount mantenha os estúdios de cinema das duas companhias separados por um período determinado, segundo fontes próximas às negociações. A medida evitaria uma integração imediata das operações.

Quais marcas passariam ao controle da Paramount?

A aquisição acrescentaria ao portfólio da Paramount as franquias DC e Harry Potter, os serviços Paramount+ e HBO Max e marcas como CNN, Cartoon Network e Food Network. A companhia já controla ativos como MTV, Comedy Central e CBS.

A Paramount pode deixar a Califórnia?

A Paramount informou que pode transferir suas operações para fora da Califórnia caso não alcance um acordo com os estados. A possível mudança começaria em 1º de outubro, e o Tennessee é apontado como provável destino.

Quanto a Paramount pagará por atrasos na aquisição da Warner Bros.?

A cláusula de multa por atraso prevê pagamentos de aproximadamente US$ 650 milhões por trimestre aos acionistas da Warner Bros., o equivalente a cerca de US$ 7 milhões por dia. A cobrança começaria no próximo mês e seguiria até a conclusão da transação.

O que a Paramount pediu à Justiça no processo?

A Paramount pediu que os estados envolvidos e o Writers Guild apresentem uma garantia de quase US$ 1,9 bilhão para contestar a aquisição. O valor seria destinado à empresa caso ela obtenha uma decisão favorável, e uma audiência sobre o pedido está marcada para a próxima semana.