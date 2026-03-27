'Harry Potter': tudo o que se sabe sobre a série da HBO

'Harry Potter': franquia de sucesso terá uma nova série da HBO com data de estreia marcada para o Natal de 2026 (HBO/Divulgação)
Redatora
Publicado em 27 de março de 2026 às 06h09.
Última atualização em 27 de março de 2026 às 06h14.
A nova série de “Harry Potter”, produzida pela HBO, teve seu primeiro trailer divulgado e revelou detalhes sobre elenco, história e data de estreia. O projeto será uma adaptação dos livros de J.K. Rowling, com previsão de lançamento para o fim de 2026.
A produção pretende adaptar cada um dos sete livros em uma temporada, ampliando a história já conhecida do público.
O vídeo apresenta cenas conhecidas do início da história, incluindo a casa dos Dursley, o armário sob a escada e a chegada da carta de Hogwarts.
Também aparecem elementos centrais do universo, como:
As imagens indicam fidelidade aos livros, com recriação de cenários e objetos já vistos nos filmes.
A série será baseada diretamente nos livros, com ajustes em relação aos filmes.
Entre as diferenças observadas estão:
A proposta é expandir a narrativa, com mais tempo para desenvolver personagens e eventos.
O trio principal será interpretado por novos atores:
O elenco também inclui:
Outros nomes completam a produção, incluindo personagens do universo escolar de Hogwarts.
A estreia da primeira temporada da série de "Harry Potter" está prevista para o período de Natal de 2026, no streaming da HBO.
O projeto completo deve se estender por cerca de 10 anos, acompanhando a adaptação dos sete livros.
A autora J.K. Rowling atua como produtora executiva da série. Segundo a HBO, a proposta é manter fidelidade ao material original.
A produção também envolve questões externas, como debates sobre elenco e repercussões ligadas à autora, além de medidas de segurança reforçadas durante as filmagens.
A nova série não é uma continuação dos filmes lançados nos anos 2000, mas uma releitura da história. Ainda assim, membros do elenco original, como Daniel Radcliffe e Rupert Grint, entraram em contato com os novos atores para desejar sucesso na produção.