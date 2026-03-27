'Harry Potter': tudo o que se sabe sobre a série da HBO

A nova série de “Harry Potter”, produzida pela HBO, teve seu primeiro trailer divulgado e revelou detalhes sobre elenco, história e data de estreia. O projeto será uma adaptação dos livros de J.K. Rowling, com previsão de lançamento para o fim de 2026.

A produção pretende adaptar cada um dos sete livros em uma temporada, ampliando a história já conhecida do público.

O que mostra o trailer da série de 'Harry Potter'?

O vídeo apresenta cenas conhecidas do início da história, incluindo a casa dos Dursley, o armário sob a escada e a chegada da carta de Hogwarts.

Também aparecem elementos centrais do universo, como:

O Expresso de Hogwarts

A estação King’s Cross

Personagens como Hagrid, Dumbledore e Snape

O Chapéu Seletor e a loja de varinhas

As imagens indicam fidelidade aos livros, com recriação de cenários e objetos já vistos nos filmes.

Série mantém base original, mas traz mudanças

A série será baseada diretamente nos livros, com ajustes em relação aos filmes.

Entre as diferenças observadas estão:

Uso do título “Harry Potter e a Pedra Filosofal”

Novas cenas, como Harry em escola antes de Hogwarts

Mudanças visuais em elementos como o quadribol

A proposta é expandir a narrativa, com mais tempo para desenvolver personagens e eventos.

Elenco da nova série de 'Harry Potter'

O trio principal será interpretado por novos atores:

Dominic McLaughlin (Harry Potter)

(Harry Potter) Arabella Stanton (Hermione Granger)

(Hermione Granger) Alastair Stout (Ron Weasley)

O elenco também inclui:

John Lithgow (Dumbledore)

(Dumbledore) Janet McTeer (McGonagall)

(McGonagall) Paapa Essiedu (Snape)

(Snape) Nick Frost (Hagrid)

Outros nomes completam a produção, incluindo personagens do universo escolar de Hogwarts.

Quando estreia a série de 'Harry Potter'?

A estreia da primeira temporada da série de "Harry Potter" está prevista para o período de Natal de 2026, no streaming da HBO.

O projeto completo deve se estender por cerca de 10 anos, acompanhando a adaptação dos sete livros.

Produção e envolvimento de J.K. Rowling

A autora J.K. Rowling atua como produtora executiva da série. Segundo a HBO, a proposta é manter fidelidade ao material original.

A produção também envolve questões externas, como debates sobre elenco e repercussões ligadas à autora, além de medidas de segurança reforçadas durante as filmagens.

A nova série não é uma continuação dos filmes lançados nos anos 2000, mas uma releitura da história. Ainda assim, membros do elenco original, como Daniel Radcliffe e Rupert Grint, entraram em contato com os novos atores para desejar sucesso na produção.