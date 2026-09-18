A corrida pelas duas vagas ao Senado em Mato Grosso é liderada pelo ex-governador Mauro Mendes (União), que marca 52,3% das intenções de voto, segundo pesquisa Paraná Pesquisas divulgada nesta sexta-feira, 18.

Na sequência, a deputada estadual Janaina Riva (MDB) aparece com 32,4%, seguida pelo deputado federal Zé Medeiros (PL), que pontua com 23,1%. O levantamento estimulado permitiu a escolha de até dois nomes pelos eleitores e apresenta margem de erro de 2,7 pontos percentuais.

O ex-ministro da Agricultura, Carlos Fávaro (PSD), registra 18,9%, posicionado à frente do ex-governador Pedro Taques (Solidariedade), com 15,9%.

Entre os demais nomes citados no levantamento, Galvan tem 3,6% e Coronel Darwin, 3,2%. Os eleitores que declaram voto em branco, nulo ou nenhum somam 5,6%, enquanto 5,4% não souberam ou não opinaram.

O desempenho de Mauro Mendes na corrida ao Senado atinge seu pico entre os eleitores de 25 a 34 anos, estrato no qual o ex-governador consolida 57,4%. Mendes também apresenta uma vantagem competitiva e maior aderência entre o público masculino (55,8%).

Já Janaina Riva demonstra força superior no eleitorado feminino, marcando 35,5% das intenções de voto entre as mulheres, contra 29,1% entre os homens. Zé Medeiros, por sua vez, avança entre o eleitorado masculino (28,5%) e entre os cidadãos que relatam ter participado de cerimônias religiosas nos últimos dez dias (28,1%).

A pesquisa Paraná Pesquisas entrevistou 1.352 eleitores entre 15 e 17 de setembro de 2026, por meio de entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais. A margem de erro é de 2,7 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95,0%. O levantamento foi contratado pelo próprio instituto e está registrado no TSE sob o protocolo MT-09335/2026.