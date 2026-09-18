Briga em família: filha de Michael Jackson pede reembolso de advogados e gera polêmica

Responsável pela administração do espólio de Michael Jackson, o empresário John Branca entrou na Justiça na última segunda-feira (14) para contestar um pedido apresentado por Paris Jackson. A filha do Rei do Pop solicita o reembolso de US$ 1,1 milhão (cerca de R$ 5,6 milhões) referentes a honorários advocatícios, segundo informações divulgadas pelo site TMZ.

A disputa ocorre meses após Paris conquistar uma vitória judicial contra os administradores da herança do cantor. Em abril, ela conseguiu recuperar mais de US$ 625 mil, valor superior a R$ 3 milhões, que havia sido destinado pelo espólio ao pagamento de advogados terceirizados.

Na mesma decisão, a Justiça determinou que os responsáveis pela gestão da fortuna de Michael Jackson arcassem com custos considerados razoáveis relacionados ao processo. Com base nisso, Paris formalizou um pedido para receber US$ 1,1 milhão em honorários.

Os executores do espólio, no entanto, questionam o montante solicitado. Segundo a contestação apresentada por Branca, o valor seria excessivo e não refletiria adequadamente a economia gerada para o patrimônio do artista. Além disso, eles alegam que Paris não apresentou de forma clara o total efetivamente poupado ao espólio com a ação judicial.

Paris Jackson está entre os principais herdeiros da fortuna deixada por Michael Jackson, estimada em aproximadamente R$ 4 bilhões. Ela divide o patrimônio com os irmãos Prince Jackson, de 29 anos, e Bigi Jackson, de 24.

Herança envolve dívidas e disputas

Na época de seu falecimento, Jackson estava à beira de um colapso financeiro. Seu patrimônio era estimado em cerca de US$ 570 milhões em ativos, com dívidas de US$ 331 milhões.

O testamento de Michael Jackson, feito em 2002, deixa a fortuna para Katherine Jackson, mãe do cantor, e para seus três filhos: Prince, Paris e Blanket, que ainda disputam legalmente sobre os valores a receber.

Outro beneficiário do testamento é Bubbles, chimpanzé de estimação do artista adquirido em 1983. Após a morte de MJ, o animal passou a viver em um santuário e recebe uma mesada de US$ 25 mil pagos pela família.

No total, estima-se que cerca de US$ 3,5 bilhões tenham sido gerados pelo espólio desde a morte do cantor. Com isso, Jackson foi considerado a celebridade morta mais bem paga em dos últimos 13 anos.

De onde vem a receita do espólio?

Nos últimos anos, segundo a Forbes, o espólio arrecadou US$ 265 milhões com a bilheteria do documentário “Michael Jackson’s This Is It”, lançado em 2009. Também foram registrados US$ 100 milhões em vendas de DVDs, trilha sonora e produtos relacionados.

O espólio de Jackson mantém receitas com produções ao vivo. O musical “MJ: The Musical” teve cinco produções em cartaz em palcos ao redor do mundo no último ano. Em Las Vegas, o espetáculo “Michael Jackson ONE”, do Cirque du Soleil, ultrapassou 5.000 apresentações e teve seu contrato estendido até 2030.

Além dos direitos das músicas e produções, o espólio arrecadou US$ 22 milhões com a venda do Rancho Neverland, valor muito inferior aos US$ 100 milhões pelos quais a propriedade foi avaliada antes das acusações de abuso sexual sofridas por Jackson.