Sobrinho de lendas da NFL causa polêmica ao achar graça de vídeo gerado por IA

RESUMO | O quarterback Arch Manning, do Texas Longhorns, gerou forte repercussão negativa ao achar graça de um vídeo falso gerado por inteligência artificial que mostrava o técnico Steve Sarkisian agredindo a repórter Holly Rowe, da ESPN. A declaração ocorreu na coletiva de imprensa desta segunda-feira (14), logo após a histórica virada sobre o Ohio State por 24 a 23, partida que colocou a equipe no topo do ranking universitário.

O clima de comemoração pela dramática vitória do Texas Longhorns sobre o Ohio State por 24 a 23 deu lugar à polêmica nesta semana. Durante a entrevista, o quarterback Arch Manning virou alvo de fortes críticas na mídia esportiva após rir de um vídeo gerado por inteligência artificial que simulava uma agressão física entre membros da comissão técnica da universidade e uma tradicional jornalista de rede aberta.

O incidente começou a ganhar tração nas redes sociais logo após o término do confronto no último final de semana, válido pelo topo do futebol americano universitário. Na ocasião, o técnico Steve Sarkisian protagonizou um momento de evidente desconforto ao ser abordado pela veterana repórter de campo Holly Rowe, figura respeitada e presente há décadas nas transmissões da ESPN. Tentando colher as reações imediatas do comandante após a espetacular recuperação de placar — já que os Longhorns reverteram uma desvantagem de 23 a 3 construída no primeiro tempo pelos Buckeyes —, Rowe foi sumariamente ignorada. O treinador preferiu gritar o lema da universidade no microfone e abandonar a transmissão ao vivo, deixando a jornalista visivelmente frustrada diante das câmeras de todo o país.

A repercussão digital do episódio desaguou em montagens de deepfake e edições manipuladas por inteligência artificial. Questionado por jornalistas na segunda-feira sobre o que havia visto nas redes sociais após a partida, Arch Manning demonstrou total falta de filtro ao gargalhar publicamente do material editado. "Eu vi uma edição de inteligência artificial da entrevista do Sark. Vocês já viram essa?", questionou o atleta entre risos perante os repórteres presentes. "Essa é boa. Dele batendo na Holly Rowe? É hilário", completou o quarterback, gerando um momento de forte constrangimento e desconforto na sala de imprensa.

Quem é Arch Manning? Conheça a dinastia e a pressão sobre o jovem quarterback

Arch Manning carrega no sobrenome um dos legados mais pesados e respeitados de toda a história da NFL. Sobrinho direto de Peyton Manning e Eli Manning — duas lendas vivas do futebol americano profissional, múltiplos campeões de Super Bowl e donos de carreiras Hall da Fama —, o jovem cresceu sob os holofotes e com a expectativa de dar continuidade a uma das dinastias mais famosas da posição de quarterback. Enquanto seu avô, Archie Manning, também brilhou como estrela na liga nos anos 1970 e seu pai Cooper Manning teve o caminho interrompido por lesões, Arch emergiu como o grande prodígio geracional da família, optando por defender a tradicional universidade do Texas no circuito universitário (NCAA).

O que gerou a polêmica envolvendo Arch Manning e Steve Sarkisian?

O quarterback do Texas riu publicamente de um vídeo falso criado por inteligência artificial que mostrava o técnico Steve Sarkisian agredindo a repórter Holly Rowe, da ESPN.

Qual é a ligação familiar de Arch Manning com a NFL?

Ele é sobrinho de Eli e Peyton Manning, duas das maiores lendas e quarterbacks campeões da história da NFL.

Como surgiu a situação entre a repórter e o treinador do Texas?

Logo após a vitória de virada sobre o Ohio State, Holly Rowe tentou entrevistar Sarkisian ao vivo na beira do campo, mas o técnico ignorou as perguntas, gritou o lema da equipe no microfone e abandonou a transmissão.

Qual foi a declaração exata de Arch Manning na coletiva?

Questionado sobre conteúdos vistos nas redes sociais, o quarterback afirmou achar "hilário" um vídeo falso gerado por IA que simulava o treinador desferindo um tapa na jornalista da ESPN.

Qual foi o resultado da partida dos Longhorns no último sábado?

O Texas realizou uma virada impressionante após estar perdendo por 23 a 3, derrotando o então líder Ohio State por 24 a 23 e assumindo a primeira posição no ranking universitário.