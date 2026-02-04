Rowling nega convite a Epstein para peça de 'Harry Potter' na Broadway

J.K. Rowling negou ter convidado Jeffrey Epstein para a estreia oficial da peça "Harry Potter" e a "Criança Amaldiçoada" na Broadway, em abril de 2018. A autora afirmou que nunca se encontrou, se comunicou ou enviou convites ao financista, condenado por crimes sexuais, após especulações circularem nas redes sociais.

A polêmica surgiu depois que uma nova leva de arquivos ligados a Epstein, divulgada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, incluiu a existência de ingressos para a noite de estreia do espetáculo em Nova York. A informação foi divulgada pela revista Variety.

Documentos indicam que convite não partiu de Rowling

Segundo a apuração, os ingressos não foram enviados por Rowling nem por sua equipe. Os documentos indicam que o envio teria sido feito pelos produtores da peça, após um pedido de Peggy Siegal, descrita como associada de Epstein.

De acordo com a Variety, Siegal enviou um e-mail a Colin Callender, chefe da Playground Entertainment, afirmando que um “amigo muito importante” queria assistir ao espetáculo. Ainda conforme a reportagem, não há indícios de que Callender soubesse que o pedido se referia a Epstein.

Callender também confirmou à Deadline que não sabia quem era a pessoa citada como “amigo importante”.

Barrado na entrada

Os documentos do Departamento de Justiça também registram que Epstein não conseguiu entrar no evento. Mesmo com os ingressos corretos enviados, ele afirmou em um e-mail para Peggy Siegal, na manhã seguinte, que seu nome não estava na lista de convidados.

Segundo o relato incluído nos arquivos, Epstein disse que foi impedido de acessar a estreia e escreveu que “não conseguiu entrar” porque não estava na lista.