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Série de Harry Potter ganha elenco e reforça 'fidelidade' aos livros

Adaptação da HBO terá novos atores no trio principal e veteranos nos papéis adultos

Harry Potter: Produção escala novos protagonistas e confirma nomes conhecidos para personagens centrais (HBO)

Harry Potter: Produção escala novos protagonistas e confirma nomes conhecidos para personagens centrais (HBO)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 29 de março de 2026 às 10h31.

A HBO anunciou os primeiros nomes do elenco da série de "Harry Potter", que vai recontar a história dos livros de J.K. Rowling em formato televisivo. A produção tem previsão de estreia para o fim de 2026 e aposta em uma adaptação mais fiel ao material original.

Novos rostos

O trio protagonista será formado por novos atores. Dominic McLaughlin interpretará Harry Potter, Arabella Stanton viverá Hermione Granger e Alastair Stout assumirá o papel de Ron Weasley. A escolha segue a estratégia já adotada nos filmes, com talentos ainda pouco conhecidos do grande público.

Hermione, Harry e Rony na nova série da HBO

Hermione, Harry e Rony na nova série da HBO (Divulgação)

Entre os personagens adultos, a série contará com nomes mais experientes. John Lithgow foi escalado como Alvo Dumbledore, enquanto Janet McTeer interpretará Minerva McGonagall. Já Paapa Essiedu dará vida a Severus Snape, e Nick Frost será Rúbeo Hagrid.

Outros nomes confirmados incluem Katherine Parkinson como Molly Weasley, Bel Powley como Petúnia Dursley e Daniel Rigby no papel de Vernon Dursley.

A nova geração de estudantes de Hogwarts também começa a ganhar forma. Lox Pratt foi escolhido para interpretar Draco Malfoy, enquanto Rory Wilmot viverá Neville Longbottom. Amos Kitson, por sua vez, será Dudley Dursley.

Confira o trailer divulgada nesta quarta-feira, 25, pela HBO:

Uma temporada para cada livro

A proposta da HBO é adaptar cada um dos sete livros em uma temporada, aprofundando tramas e personagens que tiveram espaço reduzido nos filmes lançados entre 2001 e 2011. A ideia é acompanhar o crescimento dos protagonistas ao longo de vários anos, ampliando o desenvolvimento emocional e narrativo da história.

Produção e envolvimento de J.K. Rowling

A autora J.K. Rowling atua como produtora executiva da série. Segundo a HBO, a proposta é manter fidelidade ao material original.

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