Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Quanto custa assinar as 5 principais plataformas de streaming do Brasil

Pacote com Netflix, HBO Max, Disney+, Amazon Prime Video e Apple TV+ varia de R$ 128,59 a R$ 232,50 por mês

Custo do Entretenimento: qual é o valor para assinar os principais streamings no Brasil em 2026 (Jaque Silva/SOPA Images/LightRocket /Getty Images)

Custo do Entretenimento: qual é o valor para assinar os principais streamings no Brasil em 2026 (Jaque Silva/SOPA Images/LightRocket /Getty Images)

Caroline Oliveira
Caroline Oliveira

Colaboradora na Exame

Publicado em 27 de março de 2026 às 05h00.

Se antes a escolha dos consumidores era baseada apenas no catálogo, hoje os usuários precisam olhar para as letras miúdas: anúncios, resolução de imagem e limites de compartilhamento de telas. Para quem deseja ter acesso às cinco principais plataformas do mercado — Netflix, HBO Max, Disney+, Amazon Prime e Apple TV+ — o planejamento financeiro tornou-se indispensável. Juntos, os serviços podem custar entre R$ 128,59 a R$ 242,50 por mês, dependendo do plano selecionado.

Quanto custa cada streaming em 2026

Hoje, quase todas as plataformas operam com três modalidades principais:

  • plano com anúncios (mais barato);
  • plano padrão (sem anúncios e Full HD);
  • plano premium (4K e mais telas simultâneas).

A exceção é a Apple TV+, que mantém plano único sem publicidade.

Planos com anúncios são a porta de entrada

Para quem busca economizar, os planos com publicidade são as opções mais acessíveis, ainda que tenham limitações de recursos:

  • Netflix: R$ 20,90
  • Amazon Prime Video: R$ 19,90
  • Disney+: R$ 27,99
  • HBO Max: R$ 29,90
  • Apple TV+: não possui plano com anúncios (plano único custa 29,90)

Essas versões costumam incluir cerca de 4 a 5 minutos de publicidade por hora, além de possíveis limitações de downloads offline e número de telas simultâneas. Com exceção do Amazon Prime, que mantém na assinatura de R$19,90 a resolução elevada e múltiplas telas.

Planos padrão oferecem experiência sem anúncios

Para usuários que priorizam qualidade de imagem e som sem interrupções comerciais:

  • Apple TV+: R$ 29,90
  • Netflix: R$ 44,90
  • HBO Max: R$ 44,90
  • Disney+: R$ 46,90
  • Amazon Prime: R$ 19,90 + taxa adicional de R$ 10 para remoção de anúncios

Planos premium oferecem 4K e telas simultâneas

Voltados aos usuários de TVs 4K ou que dividem a conta com mais pessoas na mesma residência:

  • HBO Max (Platinum): R$ 55,90
  • Netflix (Premium): R$ 59,90
  • Disney+ (Premium): R$ 66,90

Esses planos normalmente incluem HDR, Dolby Atmos e até quatro telas simultâneas.

Quanto custa assinar todos os streamings juntos

Somando os planos mais baratos disponíveis de cada plataforma, o custo mensal mínimo chega a R$ 128,59 por mês. Já quem opta pelas versões mais completas de cada serviço pode pagar R$ 242,50 por mês. Ao colocar tudo na ponta do lápis, a diferença entre o básico e o premium é de quase R$ 113,91 mensais.

Combos promocionais reduzem o custo total

Apesar do valor elevado das assinaturas individuais, combos oferecidos por empresas de serviços digitais e telecomunicações podem reduzir o gasto mensal. Entre as principais opções disponíveis:

  • Meli + Mega (Mercado Livre): por R$ 74,90/mês, o pacote inclui Disney+, Netflix, HBO Max e Apple TV+. Comparado à soma individual desses planos na versão com anúncios (R$ 108,69), o pacote oferece uma economia direta de 31%. Além disso, oferece frete grátis e cashback na plataforma.
  • Meli+ Total (Mercado Livre): por R$ 10,90, inclui Disney+ com anúncios e oferece desconto de 30% na assinatura do HBO Max e outros streamings. Também oferece frete grátis e cashback na plataforma. Atualmente oferece uma promoção, cobrando mensalidade de R$ 10,90 por dois meses.
  • Claro tv+: reúne 120 canais, além de Apple TV+, Prime Video (com anúncios), Disney+ (com anúncios), HBO Max (com anúncios), Globoplay (Premium) e Netflix em planos que variam de R$ 99,90 a R$ 138,90, conforme a categoria escolhida.
  • Apple One: o plano individual de R$ 42,90/mês agrupa Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade e 50GB de iCloud+, reduzindo o custo unitário do serviço de vídeo dentro do ecossistema da marca.
  • SKY: o plano Futebol pacote inclui Amazon Prime, Disney+ Premium, HBO Max, Paramount+, SportyNet+ e Premiere, além de 14 canais ao vivo, por R$ 149,90. Já na opção TV + Futebol, o usuário tem acesso aos streamings e mais 91 canais ao vivo por R$ 219,90.

Assinaturas anuais podem reduzir o custo total

Além dos combos entre plataformas, planos anuais oferecidos por serviços como o Amazon Prime e HBO Max  também ajudam a diminuir o gasto com streaming ao longo do ano.

No caso do Amazon Prime, o plano mensal de R$ 19,90 soma R$ 238,80 ao longo de 12 meses. Já a assinatura anual custa R$ 166,80, o que representa uma economia de R$ 72 no período.

A HBO Max também oferece desconto na contratação anual, mesmo que parcelada. O plano básico sai por R$ 274,80 ao ano, contra R$ 358,80 na soma das mensalidades. Já o plano Platinum custa R$ 538,80 no formato anual, ante R$ 670,80 no pagamento mensal ao longo de 12 meses.

A diferença reforça como a escolha do modelo de contratação — mensal, anual ou via combos — passou a ter impacto relevante no orçamento. O streaming se tornou uma despesa recorrente fixa nas famílias brasileiras.

Acompanhe tudo sobre:StreamingNetflixAmazon Prime VideoApple TVHBO MaxSky TVClaroDisney

Mais de Invest

Netflix anuncia aumento dos preços em todos os seus planos de assinatura; veja os valores

Impasse entre EUA e Irã derruba Wall Street; Nasdaq cai 2,38%

Ibovespa interrompe sequência de altas e fecha em baixa de 1,4%; dólar sobe

Petróleo volta a superar US$ 108 com dificuldades em acordo EUA-Irã

Mais na Exame

Pop

BBB 26: Ana Paula Renault é a líder da semana

Mundo

Juiz mantém acusações contra Nicolás Maduro, mas questiona sanções que limitam defesa

Ciência

Doentes eram excluídos na Idade Média? Descoberta revela outra realidade

Mercados

Netflix anuncia aumento dos preços em todos os seus planos de assinatura; veja os valores