Quanto custa assinar as 5 principais plataformas de streaming do Brasil

Custo do Entretenimento: qual é o valor para assinar os principais streamings no Brasil em 2026 (Jaque Silva/SOPA Images/LightRocket /Getty Images)
Colaboradora na Exame
Publicado em 27 de março de 2026 às 05h00.
Se antes a escolha dos consumidores era baseada apenas no catálogo, hoje os usuários precisam olhar para as letras miúdas: anúncios, resolução de imagem e limites de compartilhamento de telas. Para quem deseja ter acesso às cinco principais plataformas do mercado — Netflix, HBO Max, Disney+, Amazon Prime e Apple TV+ — o planejamento financeiro tornou-se indispensável. Juntos, os serviços podem custar entre R$ 128,59 a R$ 242,50 por mês, dependendo do plano selecionado.
Hoje, quase todas as plataformas operam com três modalidades principais:
A exceção é a Apple TV+, que mantém plano único sem publicidade.
Para quem busca economizar, os planos com publicidade são as opções mais acessíveis, ainda que tenham limitações de recursos:
Essas versões costumam incluir cerca de 4 a 5 minutos de publicidade por hora, além de possíveis limitações de downloads offline e número de telas simultâneas. Com exceção do Amazon Prime, que mantém na assinatura de R$19,90 a resolução elevada e múltiplas telas.
Para usuários que priorizam qualidade de imagem e som sem interrupções comerciais:
Voltados aos usuários de TVs 4K ou que dividem a conta com mais pessoas na mesma residência:
Esses planos normalmente incluem HDR, Dolby Atmos e até quatro telas simultâneas.
Somando os planos mais baratos disponíveis de cada plataforma, o custo mensal mínimo chega a R$ 128,59 por mês. Já quem opta pelas versões mais completas de cada serviço pode pagar R$ 242,50 por mês. Ao colocar tudo na ponta do lápis, a diferença entre o básico e o premium é de quase R$ 113,91 mensais.
Apesar do valor elevado das assinaturas individuais, combos oferecidos por empresas de serviços digitais e telecomunicações podem reduzir o gasto mensal. Entre as principais opções disponíveis:
Além dos combos entre plataformas, planos anuais oferecidos por serviços como o Amazon Prime e HBO Max também ajudam a diminuir o gasto com streaming ao longo do ano.
No caso do Amazon Prime, o plano mensal de R$ 19,90 soma R$ 238,80 ao longo de 12 meses. Já a assinatura anual custa R$ 166,80, o que representa uma economia de R$ 72 no período.
A HBO Max também oferece desconto na contratação anual, mesmo que parcelada. O plano básico sai por R$ 274,80 ao ano, contra R$ 358,80 na soma das mensalidades. Já o plano Platinum custa R$ 538,80 no formato anual, ante R$ 670,80 no pagamento mensal ao longo de 12 meses.
A diferença reforça como a escolha do modelo de contratação — mensal, anual ou via combos — passou a ter impacto relevante no orçamento. O streaming se tornou uma despesa recorrente fixa nas famílias brasileiras.