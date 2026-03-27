Quanto custa assinar as 5 principais plataformas de streaming do Brasil

Se antes a escolha dos consumidores era baseada apenas no catálogo, hoje os usuários precisam olhar para as letras miúdas: anúncios, resolução de imagem e limites de compartilhamento de telas. Para quem deseja ter acesso às cinco principais plataformas do mercado — Netflix, HBO Max, Disney+, Amazon Prime e Apple TV+ — o planejamento financeiro tornou-se indispensável. Juntos, os serviços podem custar entre R$ 128,59 a R$ 242,50 por mês, dependendo do plano selecionado.

Quanto custa cada streaming em 2026

Hoje, quase todas as plataformas operam com três modalidades principais:

plano com anúncios (mais barato);

plano padrão (sem anúncios e Full HD);

plano premium (4K e mais telas simultâneas).

A exceção é a Apple TV+, que mantém plano único sem publicidade.

Planos com anúncios são a porta de entrada

Para quem busca economizar, os planos com publicidade são as opções mais acessíveis, ainda que tenham limitações de recursos:

Netflix: R$ 20,90

Amazon Prime Video: R$ 19,90

Disney+: R$ 27,99

HBO Max: R$ 29,90

Apple TV+: não possui plano com anúncios (plano único custa 29,90)

Essas versões costumam incluir cerca de 4 a 5 minutos de publicidade por hora, além de possíveis limitações de downloads offline e número de telas simultâneas. Com exceção do Amazon Prime, que mantém na assinatura de R$19,90 a resolução elevada e múltiplas telas.

Planos padrão oferecem experiência sem anúncios

Para usuários que priorizam qualidade de imagem e som sem interrupções comerciais:

Apple TV+: R$ 29,90

Netflix: R$ 44,90

HBO Max: R$ 44,90

Disney+: R$ 46,90

Amazon Prime: R$ 19,90 + taxa adicional de R$ 10 para remoção de anúncios

Planos premium oferecem 4K e telas simultâneas

Voltados aos usuários de TVs 4K ou que dividem a conta com mais pessoas na mesma residência:

HBO Max (Platinum): R$ 55,90

Netflix (Premium): R$ 59,90

Disney+ (Premium): R$ 66,90

Esses planos normalmente incluem HDR, Dolby Atmos e até quatro telas simultâneas.

Quanto custa assinar todos os streamings juntos

Somando os planos mais baratos disponíveis de cada plataforma, o custo mensal mínimo chega a R$ 128,59 por mês. Já quem opta pelas versões mais completas de cada serviço pode pagar R$ 242,50 por mês. Ao colocar tudo na ponta do lápis, a diferença entre o básico e o premium é de quase R$ 113,91 mensais.

Combos promocionais reduzem o custo total

Apesar do valor elevado das assinaturas individuais, combos oferecidos por empresas de serviços digitais e telecomunicações podem reduzir o gasto mensal. Entre as principais opções disponíveis:

Meli + Mega (Mercado Livre): por R$ 74,90/mês , o pacote inclui Disney+, Netflix, HBO Max e Apple TV+ . Comparado à soma individual desses planos na versão com anúncios (R$ 108,69), o pacote oferece uma economia direta de 31%. Além disso, oferece frete grátis e cashback na plataforma.

(Mercado Livre): por , o pacote inclui . Comparado à soma individual desses planos na versão com anúncios (R$ 108,69), o pacote oferece uma economia direta de 31%. Além disso, oferece frete grátis e cashback na plataforma. Meli+ Total (Mercado Livre): por R$ 10,90 , inclui Disney+ com anúncios e oferece desconto de 30% na assinatura do HBO Max e outros streamings. Também oferece frete grátis e cashback na plataforma. Atualmente oferece uma promoção, cobrando mensalidade de R$ 10,90 por dois meses.

(Mercado Livre): por , inclui e oferece desconto de 30% na assinatura do HBO Max e outros streamings. Também oferece frete grátis e cashback na plataforma. Atualmente oferece uma promoção, cobrando mensalidade de R$ 10,90 por dois meses. Claro tv+ : reúne 120 canais, além de Apple TV+, Prime Video (com anúncios), Disney+ (com anúncios), HBO Max (com anúncios), Globoplay (Premium) e Netflix em planos que variam de R$ 99,90 a R$ 138,90, conforme a categoria escolhida.

: reúne 120 canais, além de Apple TV+, Prime Video (com anúncios), Disney+ (com anúncios), HBO Max (com anúncios), Globoplay (Premium) e Netflix em planos que variam de R$ 99,90 a R$ 138,90, conforme a categoria escolhida. Apple One : o plano individual de R$ 42,90/mês agrupa Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade e 50GB de iCloud+, reduzindo o custo unitário do serviço de vídeo dentro do ecossistema da marca.

: o plano individual de agrupa Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade e 50GB de iCloud+, reduzindo o custo unitário do serviço de vídeo dentro do ecossistema da marca. SKY: o plano Futebol pacote inclui Amazon Prime, Disney+ Premium, HBO Max, Paramount+, SportyNet+ e Premiere, além de 14 canais ao vivo, por R$ 149,90. Já na opção TV + Futebol, o usuário tem acesso aos streamings e mais 91 canais ao vivo por R$ 219,90.

Assinaturas anuais podem reduzir o custo total

Além dos combos entre plataformas, planos anuais oferecidos por serviços como o Amazon Prime e HBO Max também ajudam a diminuir o gasto com streaming ao longo do ano.

No caso do Amazon Prime, o plano mensal de R$ 19,90 soma R$ 238,80 ao longo de 12 meses. Já a assinatura anual custa R$ 166,80, o que representa uma economia de R$ 72 no período.

A HBO Max também oferece desconto na contratação anual, mesmo que parcelada. O plano básico sai por R$ 274,80 ao ano, contra R$ 358,80 na soma das mensalidades. Já o plano Platinum custa R$ 538,80 no formato anual, ante R$ 670,80 no pagamento mensal ao longo de 12 meses.

A diferença reforça como a escolha do modelo de contratação — mensal, anual ou via combos — passou a ter impacto relevante no orçamento. O streaming se tornou uma despesa recorrente fixa nas famílias brasileiras.