'Toy Story 5' entra para o clube do bilhão e lidera bilheterias de 2026

'Toy Story 5': com excelente desempenho ao longo de seis semanas em cartaz, o filme amplia a tradição de sucesso da série iniciada em 1995 (Divulgação / Pixar)
Freelancer
Publicado em 27 de julho de 2026 às 11h07.
A franquia "Toy Story" voltou a atingir um dos maiores marcos da indústria cinematográfica. "Toy Story 5" superou US$ 1 bilhão em arrecadação mundial, ampliou a lista de filmes bilionários da Pixar e confirmou a força comercial de personagens que seguem conquistando o público mais de 30 anos após a estreia do primeiro longa.
O filme já acumula US$ 448 milhões nos Estados Unidos e US$ 573 milhões nos mercados internacionais, totalizando US$ 1,022 bilhão em bilheteria mundial. Com esse desempenho, assumiu a liderança entre as maiores arrecadações de 2026, à frente de "Super Mario Galaxy: O Filme" e "Michael", que somam US$ 1,001 bilhão cada.
Confira as maiores bilheterias de 2026:
O quinto filme da série atingiu o marco durante seu sexto fim de semana em cartaz. A produção arrecadou cerca de US$ 34 milhões no período, incluindo US$ 10 milhões na América do Norte, valor suficiente para entrar no seleto grupo das produções bilionárias.
O resultado representa o sexto longa da Pixar a superar US$ 1 bilhão em receita global. Antes dele, "Toy Story 3", "Procurando Dory", "Os Incríveis 2", "Toy Story 4" e "Divertida Mente 2" haviam alcançado esse desempenho.
O sucesso já era esperado desde a estreia. No primeiro fim de semana, "Toy Story 5" arrecadou US$ 312 milhões em todo o mundo, registrando a maior abertura da história da franquia e o maior lançamento do ano até aquele momento.
Com pouco mais de US$ 50 milhões de diferença para "Toy Story 4" (US$ 1,074 bilhão), "Toy Story 5" deve se tornar em breve o filme de maior bilheteria da franquia.