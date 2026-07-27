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'Toy Story 5' entra para o clube do bilhão e lidera bilheterias de 2026

A animação ultrapassou US$ 1 bilhão em arrecadação global, consolidou a franquia entre as maiores de Hollywood e deu à Pixar seu sexto filme a atingir esse patamar

'Toy Story 5': com excelente desempenho ao longo de seis semanas em cartaz, o filme amplia a tradição de sucesso da série iniciada em 1995 (Divulgação / Pixar)

'Toy Story 5': com excelente desempenho ao longo de seis semanas em cartaz, o filme amplia a tradição de sucesso da série iniciada em 1995 (Divulgação / Pixar)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 27 de julho de 2026 às 11h07.

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A franquia "Toy Story" voltou a atingir um dos maiores marcos da indústria cinematográfica. "Toy Story 5" superou US$ 1 bilhão em arrecadação mundial, ampliou a lista de filmes bilionários da Pixar e confirmou a força comercial de personagens que seguem conquistando o público mais de 30 anos após a estreia do primeiro longa.

Animação superou 'Michael' e 'Super Mario'

O filme já acumula US$ 448 milhões nos Estados Unidos e US$ 573 milhões nos mercados internacionais, totalizando US$ 1,022 bilhão em bilheteria mundial. Com esse desempenho, assumiu a liderança entre as maiores arrecadações de 2026, à frente de "Super Mario Galaxy: O Filme" e "Michael", que somam US$ 1,001 bilhão cada.

Confira as maiores bilheterias de 2026:

  1. "Toy Story 5" — US$ 1,022 bilhão
  2. "Super Mario Galaxy: O Filme" — US$ 1,011 bilhão
  3. "Michael" — US$ 1,010 bilhão
  4. "O Diabo Veste Prada 2" — US$ 690,3 milhões
  5. "Devoradores de Estrelas" — US$ 684,1 milhões
  6. "Pegasus 3" — US$ 656,5 milhões
  7. "A Odisseia" — US$ 639,6 milhões
  8. "Obsession" — US$ 458,4 milhões
  9. "Minions & Monstros" — US$ 411,9 milhões
  10. "Backrooms" — US$ 389,7 milhões

Clube do bilhão da Pixar

O quinto filme da série atingiu o marco durante seu sexto fim de semana em cartaz. A produção arrecadou cerca de US$ 34 milhões no período, incluindo US$ 10 milhões na América do Norte, valor suficiente para entrar no seleto grupo das produções bilionárias.

O resultado representa o sexto longa da Pixar a superar US$ 1 bilhão em receita global. Antes dele, "Toy Story 3", "Procurando Dory", "Os Incríveis 2", "Toy Story 4" e "Divertida Mente 2" haviam alcançado esse desempenho.

O sucesso já era esperado desde a estreia. No primeiro fim de semana, "Toy Story 5" arrecadou US$ 312 milhões em todo o mundo, registrando a maior abertura da história da franquia e o maior lançamento do ano até aquele momento.

Com pouco mais de US$ 50 milhões de diferença para "Toy Story 4" (US$ 1,074 bilhão), "Toy Story 5" deve se tornar em breve o filme de maior bilheteria da franquia.

Retomada das bilheterias globais

O desempenho de "Toy Story 5" reforça a recuperação das bilheterias mundiais e coloca 2026 no caminho de registrar o maior número de filmes com arrecadação superior a US$ 1 bilhão desde a pandemia.

Antes da pandemia de covid-19, 2019 havia estabelecido um recorde, com nove filmes acima de US$ 1 bilhão, entre eles "Vingadores: Ultimato", "O Rei Leão", "Aladdin", "Coringa", "Homem-Aranha: Longe de Casa" e "Capitã Marvel". Em 2020, com os cinemas fechados por vários meses ao redor do mundo, nenhum lançamento atingiu esse patamar.

Desde então, o mercado voltou a crescer de forma gradual. Em 2021, apenas "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa" ultrapassou US$ 1 bilhão. Foram três títulos em 2022, dois em 2023, três em 2024 e outros três em 2025. De acordo com análises da Variety, com metade de 2026 ainda pela frente, a expectativa da indústria é que os novos lançamentos, como "A Odisseia" e "Homem-Aranha: Um Novo Dia", ampliem essa lista e confirmem o fortalecimento do mercado cinematográfico global.

Sobre o que é 'Toy Story 5'? 

Produzido pela Pixar Animation Studios e distribuído pela Disney, a nova aventura reúne novamente Woody, Buzz Lightyear, Jessie e outros personagens clássicos da franquia. Na trama, os brinquedos precisam lidar com um novo desafio: a concorrência da tecnologia pela atenção das crianças. Bonnie passa a se interessar por um tablet chamado LilyPad, enquanto os brinquedos tentam encontrar seu espaço em um mundo cada vez mais conectado.

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