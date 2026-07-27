'Toy Story 5' entra para o clube do bilhão e lidera bilheterias de 2026

A franquia "Toy Story" voltou a atingir um dos maiores marcos da indústria cinematográfica. "Toy Story 5" superou US$ 1 bilhão em arrecadação mundial, ampliou a lista de filmes bilionários da Pixar e confirmou a força comercial de personagens que seguem conquistando o público mais de 30 anos após a estreia do primeiro longa.

Animação superou 'Michael' e 'Super Mario'

O filme já acumula US$ 448 milhões nos Estados Unidos e US$ 573 milhões nos mercados internacionais, totalizando US$ 1,022 bilhão em bilheteria mundial. Com esse desempenho, assumiu a liderança entre as maiores arrecadações de 2026, à frente de "Super Mario Galaxy: O Filme" e "Michael", que somam US$ 1,001 bilhão cada.

Confira as maiores bilheterias de 2026:

"Toy Story 5" — US$ 1,022 bilhão "Super Mario Galaxy: O Filme" — US$ 1,011 bilhão "Michael" — US$ 1,010 bilhão "O Diabo Veste Prada 2" — US$ 690,3 milhões " Devoradores de Estrelas" — US$ 684,1 milhões "Pegasus 3" — US$ 656,5 milhões "A Odisseia" — US$ 639,6 milhões "Obsession" — US$ 458,4 milhões "Minions & Monstros" — US$ 411,9 milhões "Backrooms" — US$ 389,7 milhões

Clube do bilhão da Pixar

O quinto filme da série atingiu o marco durante seu sexto fim de semana em cartaz. A produção arrecadou cerca de US$ 34 milhões no período, incluindo US$ 10 milhões na América do Norte, valor suficiente para entrar no seleto grupo das produções bilionárias.

O resultado representa o sexto longa da Pixar a superar US$ 1 bilhão em receita global. Antes dele, "Toy Story 3", "Procurando Dory", "Os Incríveis 2", "Toy Story 4" e "Divertida Mente 2" haviam alcançado esse desempenho.

O sucesso já era esperado desde a estreia. No primeiro fim de semana, "Toy Story 5" arrecadou US$ 312 milhões em todo o mundo, registrando a maior abertura da história da franquia e o maior lançamento do ano até aquele momento.

Com pouco mais de US$ 50 milhões de diferença para "Toy Story 4" (US$ 1,074 bilhão), "Toy Story 5" deve se tornar em breve o filme de maior bilheteria da franquia.