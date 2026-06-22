Como Toy Story 5 reacende o debate sobre telas na infância

Por Ana Bia*

Quando Toy Story estreou, em 1995, o maior medo dos brinquedos era serem esquecidos no fundo do armário. Trinta anos depois, a discussão parece ser outra: como as crianças estão brincando, aprendendo e se relacionando em um mundo cada vez mais digital?

É nesse cenário que Toy Story 5 chega às telonas. Ao trazer um tablet inteligente para o centro da narrativa, a nova animação toca em uma das questões mais presentes na vida de famílias e educadores: qual é o papel da tecnologia no desenvolvimento infantil?

Muito além do tempo de tela

Durante muito tempo, essa conversa ficou presa a uma pergunta simplista —quanto tempo a criança ficou na tela. A realidade, porém, é muito mais complexa. Nem toda experiência digital é igual. Neste cenário, a provocação precisa ser outra: o que ela está vivendo enquanto está lá?. O desafio é olhar para além do cronômetro e entender a qualidade da vivência.

No filme, Woody, Buzz e seus amigos vivem em um universo onde a imaginação é o motor de tudo. Um brinquedo vira personagem. Uma caixa vira nave espacial. Um quarto vira um mundo inteiro de possibilidades. O que torna essas experiências tão valiosas não é o objeto em si, mas o que a criança faz com ele.

E talvez essa seja a mesma pergunta que devemos fazer sobre a tecnologia: a tela está convidando a criança a criar ou apenas a consumir? Ela desperta curiosidade ou apenas entretém? Ela amplia possibilidades ou entrega tudo pronto?

Quando mudamos a pergunta, percebemos que a questão nunca foi a presença da tecnologia, mas a qualidade das experiências que ela proporciona.

Tecnologia como ferramenta pedagógica

Quando utilizada com intencionalidade pedagógica, a tecnologia pode se tornar uma ponte para experiências significativas de aprendizagem. Ambientes digitais podem estimular criatividade, resolução de problemas, colaboração, expressão e investigação.

O que faz a diferença não é a ferramenta em si, mas a forma como ela é utilizada e o papel que a criança ocupa naquela experiência. Quando ela cria, experimenta, imagina e descobre, a tela deixa de ser o destino e passa a ser apenas um meio.

Talvez essa seja a principal reflexão que Toy Story 5 pode nos trazer. O desafio não é escolher entre o mundo físico ou o digital. O desafio é garantir que a imaginação continue ocupando um lugar central na infância. Porque o problema nunca foi a tecnologia — o problema surge quando ela substitui a criatividade, a exploração e as experiências que ajudam a criança a construir significado sobre o mundo.

A responsabilidade das famílias no universo digital

Essa reflexão também nos convida a assumir uma responsabilidade importante como educadores e famílias. Assim como buscamos informações sobre alimentação, sono, desenvolvimento motor e linguagem, chegou o momento de aprofundarmos nosso conhecimento sobre o universo digital.

Precisamos aprender a avaliar qual conteúdo faz sentido para cada idade, qual é a intenção daquela experiência, qual é o papel do adulto nessa mediação e, principalmente: o que aquela criança está vivendo dentro daquele tempo?

Acredito que esse é o verdadeiro desafio da nossa geração. Não afastar as crianças da tecnologia, mas ajudá-las a fazer escolhas de qualidade dentro dela. Porque, no fim, talvez a principal pergunta que Toy Story 5 nos deixe seja: estamos prestando atenção somente ao tempo que as crianças passam conectadas ou ao conteúdo que elas realmente estão vivendo enquanto estão lá?

*Ana Bia é especialista em educação infantil e inclusiva e desenvolvimento de experiências educacionais para crianças. Lidera a frente pedagógica da Kiddle Pass