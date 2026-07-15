'Toy Story' transforma 30 anos de sucesso em um negócio de US$ 50 bilhões

Poucas histórias conseguiram passar três décadas com o mesmo impacto de "Toy Story". O universo criado pela Pixar transformou personagens como Woody e Buzz Lightyear em ícones da cultura pop e deu origem a uma das propriedades intelectuais mais valiosas da Disney. Hoje, a franquia já movimentou mais de US$ 50 bilhões em atividade econômica global.

O número faz parte de um estudo da consultoria Steward Redqueen, encomendado pela Disney para medir o impacto da marca desde a estreia do primeiro filme, em 1995.

Um fenômeno que vai além das bilheterias

O levantamento mostra que US$ 16 bilhões correspondem à receita direta da Disney, resultado da soma de bilheterias, vendas de mídia, licenciamento e outras operações ligadas à franquia.

O restante representa a movimentação econômica gerada em diversos setores, como fabricação de brinquedos, varejo, turismo, parques temáticos, transporte e empresas envolvidas na cadeia de produção e distribuição dos produtos oficiais.

Segundo o estudo, aproximadamente 81% de toda a atividade econômica relacionada à franquia beneficiou empresas parceiras e fornecedores, evidenciando o alcance comercial da marca.

Ao longo de 30 anos, "Toy Story" expandiu sua presença para muito além do cinema. A franquia reúne centenas de produtos licenciados, atrações permanentes nos parques da Disney, coleções de roupas, artigos escolares, decoração e experiências voltadas ao público de diferentes idades.

'Toy Story 5' amplia esse legado

O lançamento de "Toy Story 5" reforçou a força comercial da franquia. O novo filme registrou a maior estreia da série e ultrapassou a marca de US$ 800 milhões nas bilheterias mundiais, consolidando mais um sucesso para a Pixar e a Disney.

O desempenho confirma que a franquia continua atraindo tanto o público que acompanhou os primeiros filmes quanto uma nova geração de espectadores.

Quando estreou em 1995, "Toy Story" revolucionou a animação ao se tornar o primeiro longa-metragem produzido inteiramente em computação gráfica. Três décadas depois, a franquia se consolidou como um dos maiores casos de sucesso da indústria do entretenimento.