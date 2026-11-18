Para quem trabalha numa redação, assistir à primeira temporada de The Paper às vezes dá a sensação de que os roteiristas estiveram na reunião de pauta. No fechamento do jornal, no dia a dia, quando uma pauta fica difícil de "parar em pé". Na segunda temporada, mais ousada e divertida do que a lançada em 2025, não restam dúvidas: o roteiro é real demais para ser fictício — e absurdo demais para ser verdadeiro.

Spin-off da sitcom The Office, a série acompanha a redação de um jornal decadente de Toledo, em Ohio (EUA), que tenta provar que ainda é relevante. A nova temporada chegou ao HBO Max em 29 de outubro, com os dez episódios disponíveis de uma vez, sete semanas depois da estreia nos Estados Unidos. A Casual EXAME conversou sobre ela com dois nomes do elenco, Duane Shepard Sr. e Eric Rahill.

No segundo ano, a série começa logo depois de a redação se destacar no Ohio Journalism Awards, premiação estadual de jornalismo do estado norte-americano. O editor-chefe Ned Sampson, vivido por Domhnall Gleeson, decide investigar um clube privado da cidade e põe o jornal em risco. Ao mesmo tempo, Ned e a repórter Mare (Chelsea Frei) tentam entender a atração entre os dois, e Esmeralda (Sabrina Impacciatore) busca seu espaço na redação.

A cada episódio, uma nova pauta põe a redação à prova. Não é um cenário desconhecido do público: ano após ano, o jornalismo se reinventa na era da tecnologia. Redações fecham, revistas retornam, portais migraram para as redes sociais. Daí vem a comédia: dos extremos do jornalismo impresso e local, dos "perrengues" na busca de notícia (e relevância). Mas há algo bonito que The Paper também trabalha na nova temporada: a defesa da profissão em tempos de informações incertas e vídeos no TikTok.

“É um desafio interessante. Você quer manter a graça, mas os roteiristas, Greg e Michael, querem continuar otimistas em relação ao jornalismo e mostrar a importância dele”, disse Eric Rahill à Casual EXAME. Além de atuar, ele faz parte da equipe de roteiristas da série.

Segundo ele, o humor vem mais das relações entre os personagens do que da crise do setor, embora as dificuldades da imprensa também apareçam.

Duane Shepard Sr. (Barry) em 'The Paper', série da HBO Max

A importância do jornal da esquina na era do TikTok

Para Duane Shepard Sr., o centro da série está no tipo de jornal que ela retrata. "O jornal de cidade pequena foi uma parte muito importante da vida das pessoas nas últimas décadas, e acho que isso está fazendo falta", afirmou. "Estamos no TikTok, no Instagram, sabendo de tudo o que acontece no mundo. Mas o que está acontecendo na minha rua está passando despercebido. É isso o que a série também quer mostrar, além do humor."

Rahill descreveu os jornais locais como fiscais das comunidades em que atuam. Para ele, quando esses veículos fecham ou são absorvidos por conglomerados de mídia, histórias relevantes, que acontecem bem debaixo do nariz do leitor, deixam de ser contadas. "Perdemos nossa identidade", completou Shepard. "Viramos parte de um espectro internacional, e quem somos nós aqui, na nossa comunidade? Isso desaparece."

Shepard interpreta Barry, o repórter mais experiente do Toledo Truth Teller, um tipo comum em redações do mundo todo. Perguntado sobre como pesquisou o personagem, ele respondeu com ironia. "Eu fui a minha própria pesquisa. Sou velho, ranzinza e tenho pouquíssima paciência com gente jovem", brincou. Em seguida, falou sério: o objetivo, segundo ele, era tratar com respeito a geração mais velha de jornalistas e mostrar que esses profissionais continuam relevantes, "tanto na apuração quanto na orientação dos colegas mais novos. Não existe jornalismo sem experiência repassada de geração para geração. Sinto que, com tudo o que vi e li a respeito, essa troca tem se perdido, e ela é muito importante."

Eric Rahill em 'The Paper', série da HBO Max

Já Rahill vive Travis Bienlien, funcionário da Softees que trabalha meio período como repórter do jornal. Na primeira temporada, o personagem se mantinha reservado. "Na segunda temporada, ele começa a se abrir sobre o quanto se sente sozinho e sobre o quanto quer fazer amigos e fazer parte da equipe", contou o ator.

Travis passa a ser aceito pelo grupo e ganha um interesse amoroso perto do fim da temporada.

Histórias humanas em tempos de IA

Cena de 'The Paper', série derivada de 'The Office', disponível no catálogo da HBO Max

A inteligência artificial, presente na trama desde a primeira temporada, também entrou na conversa. Shepard relativizou a novidade. "A IA existe há bastante tempo, antes de toda essa publicidade. O Google sempre foi IA", disse. Para ele, a série pode mostrar ao público usos construtivos da tecnologia, com fins informativos.

Rahill falou do lado oposto. Para ele, o excesso de conteúdo de baixa qualidade gerado por IA, o chamado slop, aumentou o interesse por narrativas feitas por pessoas. "As pessoas estão mais famintas do que nunca por histórias humanas, reais, com as quais consigam se identificar", afirmou. "E acho que a série entrega isso e, de um jeito ou de outro, o jornalismo tem entendido isso também."

Os criadores Greg Daniels, responsável pela versão americana de The Office, e Michael Koman, de Nathan for You, levam a sátira para o terreno da ética nesta temporada. O prêmio muda a dinâmica da redação. A equipe sente que não pode esperar as boas histórias aparecerem e passa a produzi-las, o que abre espaço para práticas próximas do jornalismo amarelo, marcado pelo sensacionalismo.

É nesse ponto que The Paper chega mais perto da realidade das redações. Por trás das piadas, a temporada trata de dilemas reais da profissão: a pressão por audiência e o risco de, na corrida pela próxima grande história, esquecer para quem o jornal existe.