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'Dia D', novo filme de Spielberg, chega ao streaming; veja onde assistir

Longa de ficção científica sobre o primeiro contato entre humanos e alienígenas ganha lançamento digital em meio à exibição nos cinemas

'Dia D': novo filme de Steven Spielberg chega ao Prime Video para compra e aluguel após estreia nos cinemas (Divulgação/ Universal)

'Dia D': novo filme de Steven Spielberg chega ao Prime Video para compra e aluguel após estreia nos cinemas (Divulgação/ Universal)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 27 de julho de 2026 às 13h49.

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Quem não viu o "Dia D" nas telonas, agora pode assistir ao novo filme de Steven Spielberg em casa. O longa está disponível na loja do Prime Video para compra e aluguel digital, enquanto ainda segue em cartaz nos cinemas brasileiros.

O filme marca mais um retorno de Steven Spielberg ao universo da ficção científica, explorando o contato entre humanos e vida extraterrestre.

Onde assistir o 'Dia D'?

Neste primeiro momento, "Dia D" está disponível exclusivamente na loja do Prime Video, onde pode ser comprado ou alugado digitalmente.

Os valores são:

  • Aluguel: R$ 39,90;
  • Compra: R$ 49,90.

Por enquanto, o longa não faz parte do catálogo por assinatura da plataforma e só pode ser assistido por meio da loja digital.

Sobre o que é o 'Dia D'?

Originalmente intitulado "Disclosure Day", o longa acompanha a revelação de segredos mantidos por quase um século sobre a existência de alienígenas e suas tentativas de contato com os humanos.

Na trama, uma jornalista interpretada por Emily Blunt recebe a missão de transmitir uma mensagem enviada pelos extraterrestres. Ela conta com a ajuda de um personagem vivido por Josh O'Connor, que compreende o conteúdo do recado e embarca com ela nessa missão.

Segundo a sinopse, a história aproxima ainda mais humanos e alienígenas, retomando um tema recorrente na filmografia de Spielberg, presente em produções como "Contatos Imediatos do Terceiro Grau" (1977), "E.T. – O Extraterrestre" (1982) e "Guerra dos Mundos" (2005).

Elenco

Além de Emily Blunt e Josh O'Connor, o elenco reúne:

  • Colman Domingo;
  • Eve Hewson;
  • Colin Firth;
  • Wyatt Russell.

Quando chega ao streaming por assinatura?

"Dia D" estreou na loja do Prime Video no último sábado, 25, e pode ser comprado ou alugado digitalmente.

Neste primeiro momento, o longa não faz parte do catálogo por assinatura da plataforma.

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