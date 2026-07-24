Nova série de Tom Hiddleston no Disney+ revela um novo olhar sobre a tragédia de Pompeia

O desastre que transformou Pompeia em um dos maiores sítios arqueológicos do mundo ganha uma nova abordagem no Disney+. Estreando nesta quinta-feira, 23, "Pompeia: Além do Tempo com Tom Hiddleston" leva o público para as horas que antecederam a erupção do Monte Vesúvio e apresenta descobertas que renovam a compreensão sobre o destino dos habitantes da cidade romana.

Sobre o que é a série?

Produzida pela National Geographic, a docussérie tem três episódios e é apresentada por Tom Hiddleston, conhecido por interpretar Loki no Universo Cinematográfico da Marvel. Ao longo da produção, o ator percorre escavações arqueológicas e conversa com historiadores, geólogos, arqueólogos e especialistas em desastres para reconstruir os acontecimentos que culminaram na erupção de 79 d.C.

A narrativa alterna investigação documental e cenas dramatizadas, criando uma experiência que aproxima o espectador da rotina dos moradores de Pompeia pouco antes da tragédia. O objetivo é mostrar como viviam essas pessoas e quais decisões precisaram tomar quando perceberam os primeiros sinais da atividade do Vesúvio.

Histórias inspiradas em pessoas reais

A série acompanha personagens baseados em evidências históricas, como um jovem aprendiz, uma empresária influente e um integrante da Guarda Pretoriana. A partir dessas trajetórias, a produção reconstitui os desafios enfrentados durante a fuga e investiga quem conseguiu escapar da cidade e quais fatores influenciaram a sobrevivência de parte da população.

Parceria de Tom Hiddleston com a equipe de 'Loki'

A produção é um novo encontro entre Tom Hiddleston e Kevin R. Wright, produtor executivo da série "Loki". Wright também atua como produtor executivo da docussérie e leva para o projeto uma linguagem cinematográfica que combina reconstruções históricas com investigação científica.

O resultado é uma narrativa que utiliza pesquisas recentes, análises especializadas e dramatizações para apresentar Pompeia como um retrato da vida cotidiana na Roma Antiga, destacando escolhas, relações sociais e os impactos humanos provocados pelo desastre.

Quando estreia?

"Pompeia: Além do Tempo com Tom Hiddleston" chegou ao catálogo do Disney+ nesta quinta-feira, 23, com os três episódios disponibilizados de uma só vez. A série integra a programação da National Geographic para o streaming e amplia o catálogo de produções dedicadas à história e à arqueologia.