Animação 'Cara de Um, Focinho de Outro', da Pixar, chega ao streaming

A animação "Cara de Um, Focinho de Outro", novo filme original da Disney e Pixar, já está disponível no Disney+.

Lançado nos cinemas em março de 2026, o longa chega ao streaming após arrecadar mais de US$ 372 milhões em bilheteria mundial.

Dirigido por Daniel Chong ("Ursos Sem Curso"), o filme mistura comédia, aventura e ficção científica em uma história ambientada no reino animal.

A animação acompanha a história de Mabel, uma adolescente apaixonada por animais que embarca em uma missão para proteger uma floresta ameaçada pela construção de uma rodovia. O roteiro é assinado por Jesse Andrews, de "Luca".

Sobre o que é 'Cara de Um, Focinho de Outro'?

Mabel, uma jovem amante da natureza, descobre uma tecnologia capaz de transferir a mente humana para animais robóticos. Ao assumir a forma de uma castora, ela passa a viver entre os animais e tenta impedir a destruição de um bosque ameaçado pela expansão urbana.

Na jornada, Mabel se alia ao carismático Rei George, líder dos mamíferos, para convencer os animais a se unirem contra os planos do prefeito Jerry Generazzo, responsável pelo projeto da nova rodovia.

Quem faz parte do elenco?

Na versão original em inglês, Piper Curda dá voz à protagonista Mabel, enquanto Bobby Moynihan interpreta o Rei George.

O elenco também conta com Jon Hamm como o prefeito Jerry Generazzo e Meryl Streep como a Rainha dos Insetos.

Na versão brasileira, a animação traz vozes de Manuela Macedo (Mabel), Júnior Nannetti (Rei George), Renata Sorrah (Rainha dos Insetos), Thaís Fersoza e Carol Valença.

Curiosidades sobre a produção

Segundo o diretor Daniel Chong, a ideia do filme nasceu após ele conhecer a história da reintrodução de lobos no Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos. O retorno dos animais ajudou a restaurar o equilíbrio do ecossistema local e inspirou a escolha dos castores como protagonistas da animação.

Para tornar a representação dos animais mais fiel, a equipe visitou habitats de castores e contou com a consultoria da pesquisadora Emily Fairfax, especialista no tema.