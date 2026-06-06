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Animação 'Cara de Um, Focinho de Outro', da Pixar, chega ao streaming

Após arrecadar US$ 372 milhões nos cinemas, nova aventura da Pixar já está disponível no catálogo do Disney+

'Cara de Um, Focinho de Outro': animação da Pixar mistura aventura animal e ficção científica (Disney/Pixar/Divulgação)

'Cara de Um, Focinho de Outro': animação da Pixar mistura aventura animal e ficção científica (Disney/Pixar/Divulgação)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 6 de junho de 2026 às 09h48.

Última atualização em 6 de junho de 2026 às 09h48.

A animação "Cara de Um, Focinho de Outro", novo filme original da Disney e Pixar, já está disponível no Disney+.

Lançado nos cinemas em março de 2026, o longa chega ao streaming após arrecadar mais de US$ 372 milhões em bilheteria mundial.

Dirigido por Daniel Chong ("Ursos Sem Curso"), o filme mistura comédia, aventura e ficção científica em uma história ambientada no reino animal.

A animação acompanha a história de Mabel, uma adolescente apaixonada por animais que embarca em uma missão para proteger uma floresta ameaçada pela construção de uma rodovia. O roteiro é assinado por Jesse Andrews, de "Luca".

 

Sobre o que é 'Cara de Um, Focinho de Outro'?

Mabel, uma jovem amante da natureza, descobre uma tecnologia capaz de transferir a mente humana para animais robóticos. Ao assumir a forma de uma castora, ela passa a viver entre os animais e tenta impedir a destruição de um bosque ameaçado pela expansão urbana.

Na jornada, Mabel se alia ao carismático Rei George, líder dos mamíferos, para convencer os animais a se unirem contra os planos do prefeito Jerry Generazzo, responsável pelo projeto da nova rodovia.

cara de um focinho de outro

Quem faz parte do elenco?

Na versão original em inglês, Piper Curda dá voz à protagonista Mabel, enquanto Bobby Moynihan interpreta o Rei George.

O elenco também conta com Jon Hamm como o prefeito Jerry Generazzo e Meryl Streep como a Rainha dos Insetos.

Na versão brasileira, a animação traz vozes de Manuela Macedo (Mabel), Júnior Nannetti (Rei George), Renata Sorrah (Rainha dos Insetos), Thaís Fersoza e Carol Valença.

Curiosidades sobre a produção

Segundo o diretor Daniel Chong, a ideia do filme nasceu após ele conhecer a história da reintrodução de lobos no Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos. O retorno dos animais ajudou a restaurar o equilíbrio do ecossistema local e inspirou a escolha dos castores como protagonistas da animação.

Para tornar a representação dos animais mais fiel, a equipe visitou habitats de castores e contou com a consultoria da pesquisadora Emily Fairfax, especialista no tema.

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