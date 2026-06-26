'Toy Story 5' é o grande hit de bilheteria do meio de ano

“Toy Story 5” se tornou o grande sucesso de bilheteria do meio do ano ao dominar os cinemas durante a temporada de verão no hemisfério norte.

A sequência da Pixar estreou com força e já acumulou US$ 366,6 milhões (R$ 2 bilhões) mundialmente, segundo dados da plataforma Box Office Mojo.

O quinto filme da franquia arrecadou US$ 159,7 milhões na estreia doméstica e US$ 152 milhões nos mercados internacionais. O desempenho também ajudou Hollywood a registrar seu melhor verão desde a pandemia de Covid-19.

Maior estreia do ano

De acordo com o jornal The New York Times, “Toy Story 5” era esperado para movimentar cerca de US$ 312 milhões em ingressos no mundo entre quinta-feira e domingo, com uma estreia de US$ 160 milhões na América do Norte.

O resultado representou a maior abertura doméstica do verão e a maior do ano até então.

Embora não supere “Toy Story 3” em valores ajustados pela inflação, o desempenho é considerado raro para uma quinta produção.

Produzido com orçamento estimado de US$ 250 milhões, além de aproximadamente US$ 100 milhões em marketing, o longa também recebeu críticas positivas.

Sucesso das continuações

Para a Variety, “Toy Story 5” deve manter a sequência de grandes desempenhos de animações como “Divertida Mente 2” e “Zootopia 2”, que se tornou a maior biheteria de uma animação americana da história.

O sucesso do filme ocorre em um período de recuperação para Hollywood. Segundo dados da Rentrak divulgados pelo NYT, a bilheteria norte-americana do verão de 2026 está apenas 1% atrás do mesmo período de 2019, antes da pandemia.