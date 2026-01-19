'Zootopia 2' se torna a animação americana de maior bilheteria da história

O filme "Zootopia 2" se tornou a animação americana de maior bilheteria da história ao alcançar US$ 1,7 bilhão em arrecadação global. O filme superou o recorde anterior de "Divertida Mente 2", que havia somado US$ 1,69 bilhão após o lançamento em 2024.

O longa agora ocupa a nona posição no ranking dos filmes mais lucrativos de todos os tempos, atrás de produções como "Avatar", "Titanic", "Vingadores: Ultimato" e "Star Wars: O Despertar da Força".

Em comunicado, o co-presidente da Disney, Alan Bergman, atribuiu o resultado ao público. “Estamos extremamente orgulhosos de nossos cineastas… 'Zootopia 2' é uma conquista extraordinária, e somos gratos a todos que ajudaram a dar vida ao filme”, completou o executivo.

Desempenho nas bilheterias

Apesar do recorde em Hollywood, "Zootopia 2" não é a animação de maior bilheteria do mundo. Esse posto segue com a produção chinesa "Ne Zha 2", que arrecadou US$ 2,2 bilhões no ano passado, com a maior parte da receita concentrada na China.

A sequência da Disney já havia estabelecido outros marcos importantes. O filme registrou o maior fim de semana de estreia da história para uma animação e se tornou a produção animada de Hollywood mais rápida a alcançar a marca de US$ 1 bilhão em bilheteria global.

Enredo, elenco e orçamento

Lançado em novembro, "Zootopia 2" é a continuação do filme de 2016 e teve orçamento estimado em US$ 150 milhões. A trama acompanha a coelha policial Judy Hopps, dublada por Ginnifer Goodwin, que se reúne novamente com o vigarista Nick Wilde, interpretado por Jason Bateman.

Os dois investigam a chegada de um novo e misterioso morador reptiliano, Gary De’Snake, com voz de Ke Huy Quan.

Os filmes de maior bilheteria da história

Com o novo resultado, "Zootopia 2" aparece ao lado de grandes sucessos do cinema mundial. Veja o ranking dos filmes de maior bilheteria da história: