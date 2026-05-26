'Toy Story 5' ganha trailer final com brinquedos contra tecnologia; assista

O filme "Toy Story 5" ganhou seu trailer final nesta terça-feira, 26. O novo filme da Pixar vai acompanhar a disputa entre os brinquedos e a tecnologia.

Anunciado em fevereiro de 2023, o longa continua a história iniciada em 1995. A franquia acompanha Woody, Buzz e outros brinquedos que ganham consciência quando seus donos não estão olhando. No novo filme, Jessie será uma das protagonistas. Garfinho também retorna.

A trama vai mostrar os brinquedos diante de uma nova disputa pela atenção de Bonnie, criança que passou a ser a dona dos brinquedos ao final de "Toy Story 3". A personagem passa a se interessar por um tablet infantil chamado LilyPad e deixa os brinquedos tradicionais de lado com a chegada das telas. Outro personagem inédito será Smarty Pants, um brinquedo para ajudar Bonnie a usar o banheiro.

Franquia de sucesso

O primeiro "Toy Story", lançado em 1995, foi o primeiro longa-metragem da Pixar. A franquia teve dois filmes acima de US$ 1 bilhão em bilheteria: "Toy Story 3" e "Toy Story 4". Com o spin-off "Lightyear", de 2022, a franquia arrecadou mais de US$ 3,2 bilhões nas bilheterias mundiais.

Todos os longas estão disponíveis no Disney+. Toy Story 5 tem direção de Andrew Stanton e McKenna Harris.

Quando estreia 'Toy Story 5'?

A estreia no Brasil está marcada para 18 de junho de 2026.

Veja o trailer: