Supertufão Bavi avança em direção a China e Japão com ventos de até 162 km/h

O tufão Bavi avança nesta sexta-feira, 10, em direção a Taiwan após deixar ao menos 15 mortos e seis desaparecidos nas Filipinas. Autoridades taiwanesas intensificam as medidas de emergência diante do que classificam como o mais intenso tufão a ameaçar a ilha em mais de 30 anos.

Após passar por Taiwan, o ciclone deve seguir em direção ao leste da China e o sudoeste do Japão durante o fim de semana.

Depois de atingir Guam e as Ilhas Marianas do Norte como um supertufão no início da semana, o Bavi perdeu força ao avançar pelo Oceano Pacífico e foi rebaixado para a categoria de tufão.

Ainda assim, seguia com ventos sustentados entre 155 km/h e 162 km/h, além de rajadas que chegavam a até 198 km/h, segundo a Administração Central de Meteorologia de Taiwan (CWA).

O raio de ventos fortes, de cerca de 380 quilômetros, faz dele o maior tufão a atingir Taiwan em mais de três décadas.

Taiwan entra em alerta máximo

Nas Filipinas, dois deslizamentos de terra provocados pelas chuvas intensificadas pelo Bavi deixaram pelo menos 15 mortos e seis desaparecidos na ilha de Mindanao, segundo as autoridades.

Em Taiwan, mais de 2 mil moradores foram retirados preventivamente de áreas de risco, principalmente no condado montanhoso de Hualien, onde duas represas permanecem sob monitoramento.

Em Keelung, cidade portuária no norte da ilha, moradores reforçaram janelas, instalaram sacos de areia e correram aos mercados para estocar alimentos.

O presidente de Taiwan, Lai Ching-te, pediu que a população das regiões mais vulneráveis permanecesse em "alerta máximo", enquanto quase 28 mil militares foram mobilizados para atuar em eventuais operações de emergência.

Escolas fechadas e risco de enchentes

Como medida preventiva, escolas, repartições públicas e diversos estabelecimentos comerciais permaneceram fechados no norte e no leste de Taiwan. Além disso, centenas de voos foram cancelados devido à aproximação do ciclone.

Meteorologistas da CWA afirmam que o tufão deve continuar perdendo intensidade porque as condições atmosféricas se tornaram menos favoráveis ao seu fortalecimento. Mesmo assim, a previsão indica que o Bavi poderá despejar quase um metro de chuva sobre partes da ilha, elevando o risco de enchentes e deslizamentos de terra.

Após atingir Taiwan entre sexta-feira e sábado, o tufão deve passar pelas ilhas Sakishima, no sudoeste do Japão, antes de alcançar o leste da China durante o fim de semana.

A China já enfrenta uma semana marcada por eventos climáticos extremos. Tempestades registradas no sul e no centro do país deixaram ao menos 39 mortos, provocaram a cheia de rios e o colapso de uma represa.

Especialistas destacam que o aquecimento dos oceanos favorece a intensificação dos ciclones tropicais. Segundo o Serviço Marinho Copernicus, da União Europeia, os oceanos registraram em junho a temperatura mais alta da série histórica, condição que aumenta a umidade disponível na atmosfera e pode resultar em chuvas mais intensas.

*Com informações da AFP