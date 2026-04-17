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'Top Gun 3' é confirmado e traz Tom Cruise de volta como Maverick

Paramount afirmou na CinemaCon que o terceiro filme da franquia está em produção

'Top Gun': Tom Cruise retorna ao papel principal do novo longa (Paramount Pictures/Reprodução)

'Top Gun': Tom Cruise retorna ao papel principal do novo longa (Paramount Pictures/Reprodução)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 17 de abril de 2026 às 11h26.

Em seu painel na CinemaCon, em Las Vegas, a Paramount já fez alguns anúncios bombásticos, como a intenção de lançar 30 longas-metragens por ano. Essa não foi a única promessa feita aos exibidores, a empresa também anunciou que "Top Gun 3" já está em produção, com Tom Cruise no papel principal, de acordo com a Variety.

Para os cinemas, a notícia é animadora, já que "Top Gun: Maverick", lançado em 2022, arrecadou US$ 1,5 bilhão em bilheterias no mundo todo. O longa foi o primeiro grande blockbuster após a estagnação das salas durante a pandemia de Covid-19.

Produção anunciada em 2024

"Top Gun 3" já está no radar de Hollywood há alguns anos. A sequência foi inicialmente anunciada em 2024, quando um esboço do projeto estava sendo desenvolvido.

Agora, na CinemaCon, a Paramount afirmou que a produção já começou, com Tom Cruise de volta ao papel principal de Pete "Maverick" Mitchell, assim como o produtor Jerry Bruckheimer, o roteirista Ehren Kruger e o diretor Joseph Kosinski.

O sucesso de 'Top Gun: Maverick'

"Top Gun: Maverick" chegou aos cinemas em maio de 2022. Era um momento de gradual retorno às atividades presenciais após a pandemia de Covid-19, momento em que as salas de cinema de boa parte do mundo fecharam.

O filme tinha diversos atrativos que possibilitaram a bilheteria bilionária. Ele era a continuação de um clássico de ação da década de 1980, com um elenco dotado do estrelato consolidado de Tom Cruise e de novas estrelas hollywoodianas como Glen Powell, Miles Teller e Monica Barbaro.

Além disso, a grande escala do longa rendeu seis indicações ao Oscar de 2023, incluindo de Melhor Filme. 

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