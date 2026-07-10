No Dia da Pizza, chefs indicam seus endereços favoritos

Escolher uma boa pizzaria é uma tarefa que chefs fazem com o mesmo rigor que dedicam aos próprios restaurantes. No Dia da Pizza, celebrado hoje, 10, profissionais da gastronomia de São Paulo compartilham seus endereços preferidos e os sabores que sempre pedem. O resultado é uma seleção que reúne diferentes estilos, mas um ponto em comum: pizzas que se destacam pela qualidade da massa, dos ingredientes e da execução.

Ligia Karazawa, chef executiva do Astor

A Di Bari Mercato trabalha com massas de pizza, pizzas pré-assadas e congeladas, além de kits e insumos para preparo em casa (Gabriela Braza/Divulgação)

"Gosto muito da Di Bari. Eles trabalham com uma massa muito bem fermentada, leve e de excelente digestibilidade, o que faz toda a diferença na experiência. Além da técnica impecável, a qualidade dos ingredientes também chama a atenção. Entre os meus sabores favoritos estão a Caprese, sempre muito equilibrada e fresca, e a de queijo Tulha, que é simplesmente divina."

Oscar Bosch, chef do Tanit e Cala del Tanit

Soffio Pizzeria: Pizza Alice (Ricardo D'Angelo/Divulgação)

"Gosto muito da pizza Diavola da Soffio Pizzeria. É uma pizza que valoriza a simplicidade, mas com uma execução muito precisa. A massa tem excelente fermentação, é leve e bem desenvolvida, enquanto a combinação dos ingredientes resulta em um equilíbrio muito interessante entre picância, sabor e textura. É o tipo de pizza que mostra como bons produtos e técnica fazem toda a diferença."

Guillermo Teran, chef Bar Original e Bar Pirajá

Paul Cho: a escolha da farinha deixou de ser um detalhe técnico para se tornar uma decisão estratégica (Divulgação/Divulgação)

"Quando quero uma refeição rápida no dia a dia ou quando estou voltando de algum compromisso com os amigos, a minha escolha costuma ser a Paul's Boutique. Gosto muito do estilo nova-iorquino de pizza, com as fatias generosas, massa fina e crocante na medida certa e combinações de sabores que fogem do convencional. É o tipo de pizza que une praticidade, personalidade e muito sabor."

Fabio Sinbo, chef Azur do Mar

"A Unica Pizzeria é uma das minhas favoritas no Campo Belo. Gosto muito da proposta da casa, especialmente da massa, que é muito bem executada, e do molho de tomate, que tem bastante sabor e equilíbrio. O estilo napolitano é o que mais me agrada, e eles conseguem entregar essa tradição com muita qualidade. Entre os sabores, a minha escolha é a Diavola, que tem a combinação perfeita de intensidade e personalidade."

Daniel Ricciardi, chef Grotta Cucina

“Sou fã da Arte e Pizza, do Andrea di Lucca, que prepara uma pizza no estilo toscano, mais fina e crocante. É uma proposta diferente da napolitana, com massa mais alta e macia. A maior parte dos ingredientes é italiana, a massa é impecável e o molho de tomate, excelente. O Andrea também faz questão de passar de mesa em mesa para conversar com os clientes, o que torna a experiência ainda mais acolhedora. O ambiente é muito agradável".

Tsuyoshi Murakami, chef do Murakami

QT Pizza Bar: pizzas no balcão (Andres Costa/Divulgação)

"Gosto da QT porque ela entende que a pizza perfeita começa pela massa. Vejo que eles buscam desenvolver bases cada vez mais leves, com fermentação cuidadosa, para entregar sabor, equilíbrio e uma experiência mais agradável em cada pedaço."

Rodrigo Queiroz, chef Bicchieri Cucina e Bar

"A Pizzaria Speranza, para mim, é uma das melhores de São Paulo. O que mais impressiona é a consistência: a qualidade se mantém impecável ao longo dos anos. A massa, com fermentação muito bem executada, é leve e extremamente equilibrada, e os ingredientes utilizados são de altíssimo nível. O serviço também merece destaque, sempre atencioso e eficiente. Mais do que uma pizzaria, a Speranza tem personalidade e uma identidade muito própria, o que a torna um verdadeiro ícone da cidade. Meus sabores favoritos são a Margherita Tradicional e a Calabresa."

Renato Fecchio, chef do DCK Burger

A Pizza da Mooca: pizza Carbonara (Mario Rodrigues/Divulgação)

“Minha pizza preferida para comer no restaurante é A Pizza da Mooca. Mais uma vez, a casa vive uma excelente fase. As pizzas são extremamente leves, preparadas com ingredientes frescos e executadas com muito capricho. Mas, quando o assunto é delivery, a Pizzaria Roma é imbatível. Comandada pelo Marcos, que considero um dos melhores pizzaiolos do país, entrega pizzas de altíssimo nível de forma consistente”.