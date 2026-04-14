'Super Mario Galaxy' tem a maior bilheteria de Hollywood em 2026; no mundo, filme chinês lidera

Nas bilheterias, o ano de 2026 já produziu alguns blockbusters.

No circuito hollywoodiano, "Super Mario Galaxy: O Filme", com faturamento de US$ 628 milhões, e "Devoradores de Estrelas", com US$ 510 milhõe, são os maiores sucessos do ano, de acordo com dados do Box Office Mojo. Por uma grande margem, os dois longas dominaram os cinemas no primeiro trimestre de 2026.

Após apenas 12 dias em cartaz, "Super Mario Galaxy: O Filme" já havia superado "Devoradores de Estrelas" como o filme de maior bilheteria do ano no mercado norte-americano, segundo a Variety.

Apesar disso, nenhum dos dois é detentor da maior bilheteria global. Esse posto é, pelo segundo ano seguido, ocupado por um filme chinês: "Pegasus 3", uma comédia esportiva sobre um campeão de corrida que embarca em uma nova jornada buscando conquistar algo além da própria competição.

'Pegasus 3': o maior blockbuster do ano

O longa já arrecadou US$ 640 milhões, mas sua bilheteria é quase integralmente chinesa. Apenas US$ 1,3 milhão, menos de 0,2% do total, veio do mercado americano. O fenômeno ilustra uma tendência consolidada na última década, em que produções chinesas capazes de arrecadar centenas de milhões de dólares sem depender do público ocidental.

Em 2025, o mesmo padrão se repetiu com "Ne Zha 2", que arrecadou US$ 2,26 bilhões globalmente com 99% da bilheteria fora dos Estados Unidos, tornando-se o maior blockbuster daquele ano.

As maiores bilheterias globais de 2026

O top 10 de 2026 reúne dez filmes de origens bastante distintas. Entre eles, seis são produções norte-americanas, três chinesas e uma indiana.

Há também três animações na lista, "Super Mario Galaxy: O Filme", "Cara de Um, Focinho de Outro" e "Um Cabra Bom de Bola".

Entre os títulos internacionais, "Lâminas dos Guardiões", um filme chinês de ação sobre um caçador de recompensas que protege o fugitivo mais procurado do império, arrecadou US$ 203 milhões, com 99,2% da receita fora dos EUA.

"Scare Out", um thriller de segurança nacional também chinês, foi o único título do top 10 sem nenhuma receita registrada no mercado americano.

O único representante do cinema indiano é "Dhurandhar: A Vingança", thriller criminal ambientado na hierarquia do crime em Karachi, com US$ 152 milhões em bilheteria, 82% deles fora dos Estados Unidos.

Posição Filme Bilheteria Mundial Bilheteria EUA % EUA Bilheteria Internacional % Internacional 1 Pegasus 3 $640.986.686 $1.374.946 0,2% $639.611.740 99,8% 2 Super Mario Galaxy: O Filme $628.765.135 $308.117.135 49% $320.648.000 51% 3 Devoradores de Estrelas $510.657.974 $256.657.974 50,3% $254.000.000 49,7% 4 Cara de Um, Focinho de Outro $354.422.859 $157.122.859 44,3% $197.300.000 55,7% 5 O Morro dos Ventos Uivantes $240.401.072 $84.001.072 34,9% $156.400.000 65,1% 6 Pânico 7 $211.982.103 $121.482.103 57,3% $90.500.000 42,7% 7 Lâminas dos Guardiões $203.356.793 $1.606.672 0,8% $201.750.121 99,2% 8 Scare Out $186.971.064 - - $186.971.064 100% 9 Um Cabra Bom de Bola $185.932.659 $103.071.341 55,4% $82.861.318 44,6% 10 Dhurandhar: A Vingança $152.229.601 $27.429.601 18% $124.800.000 82%

Até o momento, 2026 não produziu uma bilheteria bilionária. Em 2025, quatro longas alcançaram esse feito: "Ne Zha 2", "Zootopia 2", "Avatar: Fogo e Cinza" e "Lilo e Stitch". Esse número foi o maior da década, que foi impactada pelo fechamento de salas de cinema durante a pandemia de Covid-19 em 2020 e 2021.

Desde 2022, ano que contou com três bilheterias bilionárias, a indústria cinematográfica está em momento de retomada da produção de blockbusters. O ano de 2025 foi o maior deles, impulsionado, sobretudo, por animações de grande sucesso.

Sazonalidade e bilheterias

O primeiro trimestre de um ano, raramente, concentra os maiores sucessos de bilheteria. Grandes lançamentos tendem a ser concentrados no meio do ano, época do verão no Hemisfério Norte.

Ainda assim, o início de 2026 surpreendeu positivamente o setor. Segundo dados da consultora Comscore, a venda de ingressos está 23% acima do mesmo período de 2025, impulsionada por uma sequência de estreias bem-sucedidas no início da primavera, como "Pânico 7" e a animação da Pixar "Cara de Um, Focinho de Outro".

"Há algo para cada gosto e cada público nos cinemas", afirmou Paul Dergarabedian, chefe de tendências de mercado da Comscore, à Variety.

O analista David A. Gross, que publica o boletim especializado FranchiseRe, avaliou que abril deve aproximar as bilheterias dos patamares pré-pandemia, com o mês registrando apenas 6% abaixo da média histórica. "A tendência atual nas bilheterias é positiva", disse à Variety.