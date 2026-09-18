Tom Cruise revela assunto de conversa com Taylor Swift durante jogo dos Chiefs

A internet parou no começo desta semana ao se deparar com imagens de Taylor Swift e Tom Cruise conversando durante a partida entre Kansas City Chiefs e Denver Broncos na última segunda-feira, 14. A presença das duas estrelas no estádio chamou a atenção dos fãs, que buscavam resolver o mistério: afinal, qual era o assunto entre os dois? Durante uma entrevista ao programa "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", na última quinta-feira, 17, o ator revelou o tópico que ambos discutiam no estádio.

"Ela estava me dando uma aula de futebol, de verdade", respondeu o ator. Cruise confirmou que a cantora estava compartilhando seus conhecimentos sobre o esporte. Em seguida, elogiou a inteligência e os talentos de Swift.

"Primeiro de tudo, ela é um gênio", afirmou. "Tenho acompanhado ela desde que era criança."

O ator também destacou o talento da artista como compositora, musicista e diretora. "Ela é uma escritora brilhante também, uma musicista e diretora brilhante", declarou Cruise.

Taylor Swift aprendeu futebol americano com Travis Kelce

Durante a entrevista, Cruise comentou que Swift conhecia pouco sobre futebol americano quando começou a se relacionar com Travis Kelce.

O ator relembrou uma declaração da cantora sobre a paciência do jogador enquanto ela aprendia mais sobre o esporte. "Ela disse: 'Ele é tão paciente'", contou Cruise. "Tenho certeza de que ele foi. Acho que todo mundo teria sido muito paciente."

A relação com Kelce levou Swift a acompanhar regularmente os jogos do Kansas City Chiefs e, consequentemente, a aumentar seu conhecimento sobre as regras e as jogadas do futebol americano.

Encontro aconteceu durante jogo dos Chiefs

Taylor Swift e Tom Cruise assistiram à partida entre Kansas City Chiefs e Denver Broncos, no Arrowhead Stadium, em Kansas City.

A cantora acompanhava o marido, Travis Kelce, durante o primeiro jogo da temporada de 2026 da NFL. Cruise estava na mesma área reservada, junto de familiares e amigos do jogador. O Chiefs venceu o confronto por 31 a 10.

Tom Cruise também falou sobre cinema e música

Além do futebol americano, Cruise contou a Jimmy Fallon que ele e Swift conversaram sobre música e filmes durante o encontro.

O ator estava no programa para promover "Digger", seu novo filme dirigido por Alejandro González Iñárritu. O longa acompanha Digger Rockwell, o homem mais poderoso do mundo, que provoca um desastre de proporções globais. Depois do ocorrido, ele embarca em uma missão para provar que é o salvador da humanidade e impedir que a catástrofe destrua tudo.

A produção tem estreia prevista para 1º de outubro de 2026 no Brasil.