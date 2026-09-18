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Prêmio Nobel passa a pagar R$ 6,2 milhões por categoria; entenda a mudança

Fundação Nobel elevou o prêmio por categoria em 2026, ano do 125º aniversário da premiação; anúncios começam em 5 de outubro

Prêmio Nobel: vencedores da honraria terão também prêmio multimilionário (Sahara Prince/Shutterstock)

Prêmio Nobel: vencedores da honraria terão também prêmio multimilionário (Sahara Prince/Shutterstock)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 11h12.

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Os vencedores do Prêmio Nobel receberão uma premiação maior em 2026. A Fundação Nobel anunciou nesta sexta-feira, 18, que o valor destinado a cada categoria passou de 11 milhões para 12 milhões de coroas suecas, o equivalente a cerca de US$ 1,21 milhão ou R$ 6,2 milhões.

O aumento de 1 milhão de coroas suecas representa uma alta de aproximadamente 9,1% em relação ao valor de 2025 e ocorre no ano em que a premiação completa 125 anos.

“Este ano celebramos o 125º aniversário do Prêmio Nobel e, por ocasião desta comemoração, temos o prazer de poder aumentar o valor do prêmio em um milhão de coroas”, afirmou Hanna Stjärne, diretora da Fundação Nobel, em nota.

Segundo ela, o reajuste busca preservar a relevância de longo prazo do Nobel e manter o valor econômico da distinção ao longo do tempo. Os primeiros prêmios foram entregues em 1901, quando a dotação era de 150.782 coroas suecas por categoria.

A semana de anúncios dos prêmios Nobel de 2026 começará em 5 de outubro, com a divulgação do prêmio de Medicina. Na sequência serão anunciados os vencedores de Física, Química, Literatura e Paz. O prêmio de Economia encerrará a programação em 12 de outubro.

Quanto valia o Nobel em 2025?

Em 2025, o valor do Nobel era de 11 milhões de coroas suecas (R$ 5,75 milhões) por categoria. Quando há mais de um vencedor na mesma categoria, a quantia é dividida entre os laureados.

No ano passado, a líder da oposição venezuelana Maria Corina Machado venceu o Nobel da Paz.

Segundo o Comitê Norueguês do Nobel, o prêmio reconheceu sua “incansável defesa dos direitos democráticos do povo da Venezuela” e seu esforço “por uma transição justa e pacífica da ditadura para a democracia”.

Machado foi destacada pelo Comitê por permanecer na Venezuela mesmo sob ameaças e perseguições e após ser impedida de disputar a eleição presidencial de 2024.

Fundadora da organização Súmate, criada para promover eleições livres e justas, ela passou a apoiar Edmundo González Urrutia depois de ter sua candidatura bloqueada.

Quais são as categorias do Nobel?

O Nobel é concedido em seis categorias: Fisiologia ou Medicina, Física, Química, Literatura, Paz e Ciências Econômicas.

Os seis prêmios reconhecem contribuições de indivíduos ou organizações em áreas específicas.

Quando os vencedores recebem o prêmio?

Os laureados recebem medalhas e diplomas em uma cerimônia realizada em Estocolmo, na Suécia, em dezembro.

Além da medalha e do diploma, cada vencedor também recebe um documento que detalha o valor da premiação.

A cerimônia ocorre em 10 de dezembro, data do aniversário da morte de Alfred Nobel.

Quem foi Alfred Nobel?

Alfred Nobel foi um químico, engenheiro, inventor e empresário sueco, nascido em 21 de outubro de 1833, em Estocolmo.

Ele ficou conhecido pela invenção da dinamite, patenteada em 1867. O produto passou a ser utilizado em mineração, construção de ferrovias, túneis e outras obras de infraestrutura.

Nobel morreu em 10 de dezembro de 1896.

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