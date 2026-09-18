Como Warren Buffett chegou aos 96 comendo McDonald’s e tomando Coca-Cola todo dia

Warren Buffett anunciou nesta sexta-feira, 18, que deixará a presidência do conselho da Berkshire Hathaway. Aos 96 anos, o investidor atribuiu a decisão aos efeitos inevitáveis do tempo, mas deixa o comando com uma longevidade que chama ainda mais atenção quando comparada à sua alimentação.

O cardápio do bilionário está longe das recomendações normalmente associadas a uma vida saudável. Buffett come McDonald’s no café da manhã, bebe cinco latas de Coca-Cola por dia e não dispensa hambúrgueres, cachorros-quentes, sorvetes, batatas fritas, pipoca, biscoitos e chocolates.

“Eu sigo uma regra muito simples quando se trata de comida. Se uma criança de 3 anos não come, eu não como”, disse Buffett em uma entrevista.

Buffett defendeu a dieta aos 94 anos

Durante a reunião anual de acionistas da Berkshire Hathaway, em maio de 2025, Buffett voltou a defender sua alimentação e a falta de exercícios físicos, segundo o Business Insider.

Sentado diante de duas latas de Coca-Cola e uma caixa de chocolates da See’s Candies, o investidor apontou a própria idade como evidência de que comer como uma criança não parecia ter provocado grandes prejuízos a ele.

“Aos 94 anos, pude beber tudo o que quis”, afirmou Buffett enquanto segurava uma das latas. Ele acrescentou que os alertas sobre o consumo frequente de refrigerantes não pareciam ter se concretizado para ele nem para seu antigo sócio, Charlie Munger, que morreu aos 99 anos.

“Charlie e eu nunca nos exercitamos tanto. Nós nos concentramos em nos preservar cuidadosamente”, brincou Buffett. O investidor também citou o desgaste físico sofrido por atletas profissionais para justificar por que não entrou para uma equipe de beisebol ou basquete.

Buffett relaciona ainda sua longevidade ao prazer de consumir os alimentos de que gosta. “Acho que a felicidade faz uma diferença enorme em termos de longevidade. E sou mais feliz quando estou bebendo Coca-Cola ou comendo sorvete com calda ou cachorro-quente”, disse em uma entrevista de 2023.

Como é a dieta de Warren Buffett?

Amigo de longa data de Buffett, o bilionário e cofundador da Microsoft, Bill Gates, já contou que o investidor vive principalmente à base de hambúrgueres, sorvete e Coca-Cola.

Ao celebrar os 25 anos de amizade entre os dois, em 2016, Gates escreveu em seu blog que uma das maiores surpresas foi descobrir que Buffett praticamente se limitava a comer os mesmos alimentos dos quais gostava aos 6 anos.

O gosto também se repete durante as viagens. Independentemente do destino, Buffett costuma procurar refeições conhecidas, geralmente hambúrgueres ou cachorros-quentes.

Na biografia “The Snowball: Warren Buffett and the Business of Life”, o investidor afirma que poderia comer repetidamente os mesmos pratos.

“Gosto de comer a mesma coisa indefinidamente. Eu poderia comer um sanduíche de presunto todos os dias durante 50 dias seguidos no café da manhã”, disse.

A preferência também aparece nos negócios da Berkshire. A companhia manteve Coca-Cola e Kraft Heinz entre suas maiores participações e adquiriu empresas como a fabricante de chocolates See’s Candies e a rede de sorvetes Dairy Queen.

Buffett evitava até os pratos de um clube gourmet

Algumas pessoas próximas tentaram modificar a alimentação do bilionário. Sua primeira esposa, Susan Thompson, chegou a inscrevê-lo em um clube de culinária gourmet para ampliar o contato do marido com diferentes pratos.

A cada mês, os casais participantes experimentavam uma culinária diferente, com opções como almôndegas suecas e crepes franceses. Buffett, porém, pedia à anfitriã que preparasse um hambúrguer para ele.

McDonald’s de graça e cupons no bolso

Buffett contou à CNBC que possui um cartão que lhe permite comer gratuitamente em qualquer restaurante do McDonald’s de Omaha, no estado de Nebraska, onde fica a sede da Berkshire.

Segundo ele, o cartão não tem data de validade e seria a razão pela qual sua família realiza o jantar de Natal na rede de fast food.

Nem a fortuna bilionária fez Buffett abandonar os cupons de desconto. Em uma carta publicada em 2017, Bill Gates relembrou uma viagem dos dois a Hong Kong, quando o investidor usou cupons para pagar a conta no McDonald’s.

Warren Buffett deixa presidência da Berkshire aos 96 anos

Buffett anunciou a saída da presidência do conselho da Berkshire após mais de seis décadas à frente do conglomerado. Ele passará a ocupar o posto de presidente emérito e continuará como integrante do conselho.

Seu filho, Howard Buffett, assumirá a presidência do colegiado, conforme o plano de sucessão da empresa. Greg Abel, que se tornou CEO há pouco mais de nove meses, seguirá responsável pela gestão da companhia.

“O tempo sempre vence”, escreveu Buffett em carta aos acionistas. “Ele, no entanto, foi generoso comigo.”

Ao comentar seu aniversário de 96 anos, o bilionário voltou a brincar com a idade e comparou seu ritmo ao de um dos bisnetos. “Ele acabou de completar um ano. Está se movimentando um pouco mais rápido do que eu hoje em dia”, escreveu.

Qual é a fortuna de Warren Buffett?

Warren Buffett possui uma fortuna estimada em US$ 145 bilhões, segundo o Bloomberg Billionaires Index. Com esse patrimônio, ele ocupa a décima posição entre as pessoas mais ricas do mundo.

O valor acumulava queda de US$ 6,57 bilhões em 2026. Apenas na atualização mais recente do ranking, o patrimônio do investidor havia recuado US$ 3,08 bilhões.

Buffett prometeu doar a maior parte da fortuna até sua morte. Uma parcela significativa dos recursos é destinada à Fundação Bill & Melinda Gates.