Tom Cruise pode ganhar o Oscar? Ator surge irreconhecível em novo papel

Tom Cruise finalmente encontrou o papel que pode levá-lo ao Oscar? Essa é a pergunta que começou a circular em Hollywood após a divulgação do primeiro trailer de "Digger".

O astro aparece completamente transformado para viver um excêntrico magnata do petróleo no novo filme de Alejandro González Iñárritu, vencedor do Oscar de Melhor Diretor por "Birdman" e "O Regresso".

A produção chega aos cinemas em outubro e já desponta como uma das principais candidatas da próxima temporada de premiações.

Um personagem distante dos papéis clássicos

Em "Digger", Cruise interpreta Digger Rockwell, um bilionário do petróleo que tenta convencer o mundo de que pode salvar a humanidade após uma catástrofe ambiental provocada por um projeto ligado à própria empresa.

A trama mistura humor ácido, sátira e drama em uma história descrita pelo estúdio como uma "comédia de proporções catastróficas".

O que mais chamou atenção no trailer foi a caracterização do ator. Com próteses faciais, cabelos grisalhos, barriga saliente e um forte sotaque sulista, Cruise praticamente desaparece sob a maquiagem.

O papel marca o primeiro grande trabalho do ator fora das franquias "Missão: Impossível" e "Top Gun" desde "Feito na América", lançado em 2017.

Pôster de "Digger", novo filme de Tom Cruise (Divulgação /Warner Bros.)

Um dos maiores desafios da carreira

Durante o evento de lançamento do trailer, Cruise afirmou que "Digger" exigiu uma preparação diferente de qualquer outro projeto de sua carreira.

Segundo o ator, a construção do personagem envolveu meses de desenvolvimento ao lado de Iñárritu, além de um trabalho detalhado de maquiagem, figurino e composição.

“Nunca tive nada que me desafiasse desta forma, e nem o Alejandro quando começamos”, disse o ator ao The Hollywood Reporter.

Tom Cruise passa por transformação para interpretar o protagonista do novo filme "Digger", que estreia em outubro de 2026 (Divulgação / Warner Bros. Pictures)

O diretor também elogiou a entrega do protagonista e afirmou que a transformação reúne toda a experiência acumulada por Cruise ao longo de décadas no cinema.

A ideia para o longa começou a ser desenvolvida logo após o sucesso de "O Regresso", segundo o diretor. "Não um roteiro, não um filme, apenas uma obsessão implacável e recorrente que perdurou por todos esses anos turbulentos. Eu sabia quem era esse personagem: sabia como ele falava, como sobrevivia, como seduzia a realidade para que concordasse com ele. Mas levei 10 anos para fazer este filme, porque eu não estava procurando uma história. Eu estava procurando a maneira certa de contá-la”, disse o diretor.

Elenco estrelado e clima de Oscar

Além de Tom Cruise, "Digger" reúne Sandra Hüller, Jesse Plemons, Riz Ahmed, John Goodman, Michael Stuhlbarg, Emma D'Arcy e Sophie Wilde.

"Digger" chega aos cinemas em 2 de outubro. Confira o trailer do filme: