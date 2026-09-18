Show do 5 Seconds of Summer em São Paulo: horário, ingressos e provável setlist

RESUMO | O 5 Seconds of Summer faz nesta sexta-feira, 18, em São Paulo, o primeiro show da “EVERYONE'S A STAR! World Tour” no Brasil. A banda australiana se apresenta no Suhai Music Hall e segue para Belo Horizonte, onde toca no domingo, 20. Os ingressos para a apresentação paulistana continuam à venda.

5 Seconds of Summer desembarca em São Paulo nesta sexta-feira, 18, para a primeira apresentação da "EVERYONE'S A STAR! World Tour" no Brasil. A banda australiana também se apresenta em Belo Horizonte no fim de semana.

A "EVERYONE'S A STAR! World Tour" é uma das maiores turnês da carreira da banda, passando pela Europa, América do Norte, Austrália e América Latina.

Quando será o show do 5 Seconds of Summer?

O primeiro show do 5 Seconds of Summer no Brasil acontece nesta sexta-feira, 18, em São Paulo. A banda também se apresenta em Belo Horizonte no domingo, 20.

Onde será o show do 5 Seconds of Summer?

A apresentação da banda em São Paulo acontece no Suhai Music Hall, na zona Sul de São Paulo.

Os ingressos ainda estão disponíveis?

Sim, os ingressos para a "EVERYONE'S A STAR! World Tour" em São Paulo ainda estão disponíveis. Confira as entradas à venda no site da Ticketmaster:

VIP NO.1 OBSSESSION (inteira e meia entrada idoso): R$ 2.032,00 - R$ 1.622,00

Pista Premium (inteira e meia entrada idoso): R$ 820 - R$ 410

Pista (inteira, meia entrada, meia entrada idoso e ingresso solitário): R$ 520 - R$ 260

Camarote 1° Piso A/B - R$ 430

Camarote 2° Piso A/B - R$ 425

Camarote - Em pé (inteira, meia entrada, meia entrada idoso e ingresso solitário): R$ 840 - R$ 420

Confira a possível setlist do 5 Seconds of Summer no Brasil:

SHOW INTRO NOT OK No. 1 OBSESSION TEETH EASIER MORE STILL FEEL THE SAME NO SHAME SHE'S KINDA HOT BOYBAND TELEPHONE BUSY EVOLVE BAD OMENS GHOST OF YOU I'M SCARED I'LL NEVER SLEEP AGAIN STARTING LINE HAVE YOU FOUND WHAT UR LOOKING FOR DON'T FORGET YOU ENOUGH AMNESIA SECRET SONG ENGLISH LOVE AFFAIR VOODOO DOLL DON'T STOP JET BLACK HEART SHE LOOKS SO PERFECT EVERYONE'S A STAR! YOUNGBLOOD

Quando serão os shows do 5 Seconds of Summer no Brasil?

O 5 Seconds of Summer se apresenta em São Paulo nesta sexta-feira, 18, e em Belo Horizonte no domingo, 20.

Onde será o show do 5 Seconds of Summer em São Paulo?

O show do 5 Seconds of Summer em São Paulo será realizado no Suhai Music Hall, na zona Sul da capital paulista.

Ainda há ingressos para o show do 5 Seconds of Summer em São Paulo?

Sim, ainda há ingressos disponíveis para a “EVERYONE'S A STAR! World Tour” em São Paulo, segundo as informações de venda da Ticketmaster.

Quanto custam os ingressos para o show do 5 Seconds of Summer?

Os ingressos custam de R$ 260, para opções de meia-entrada na pista, a R$ 2.032, para o pacote VIP NO.1 OBSSESSION, conforme os valores apresentados no site da Ticketmaster.

Qual é a possível setlist do 5 Seconds of Summer no Brasil?

A possível setlist reúne 28 faixas, incluindo “NOT OK”, “TEETH”, “AMNESIA”, “SHE LOOKS SO PERFECT”, “EVERYONE'S A STAR!” e “YOUNGBLOOD”. A relação também prevê uma música secreta.