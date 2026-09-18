Show do 5 Seconds of Summer em São Paulo: horário, ingressos e provável setlist

5 Seconds of Summer: banda australiana retorna ao Brasil para apresentações após (Reprodução/Instagram/@5sos)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 18 de setembro de 2026 às 10h26.
RESUMO | O 5 Seconds of Summer faz nesta sexta-feira, 18, em São Paulo, o primeiro show da “EVERYONE'S A STAR! World Tour” no Brasil. A banda australiana se apresenta no Suhai Music Hall e segue para Belo Horizonte, onde toca no domingo, 20. Os ingressos para a apresentação paulistana continuam à venda.
5 Seconds of Summer desembarca em São Paulo nesta sexta-feira, 18, para a primeira apresentação da "EVERYONE'S A STAR! World Tour" no Brasil. A banda australiana também se apresenta em Belo Horizonte no fim de semana.
A "EVERYONE'S A STAR! World Tour" é uma das maiores turnês da carreira da banda, passando pela Europa, América do Norte, Austrália e América Latina.
O primeiro show do 5 Seconds of Summer no Brasil acontece nesta sexta-feira, 18, em São Paulo. A banda também se apresenta em Belo Horizonte no domingo, 20.
A apresentação da banda em São Paulo acontece no Suhai Music Hall, na zona Sul de São Paulo.
Sim, os ingressos para a "EVERYONE'S A STAR! World Tour" em São Paulo ainda estão disponíveis. Confira as entradas à venda no site da Ticketmaster:
O 5 Seconds of Summer se apresenta em São Paulo nesta sexta-feira, 18, e em Belo Horizonte no domingo, 20.
O show do 5 Seconds of Summer em São Paulo será realizado no Suhai Music Hall, na zona Sul da capital paulista.
Sim, ainda há ingressos disponíveis para a “EVERYONE'S A STAR! World Tour” em São Paulo, segundo as informações de venda da Ticketmaster.
Os ingressos custam de R$ 260, para opções de meia-entrada na pista, a R$ 2.032, para o pacote VIP NO.1 OBSSESSION, conforme os valores apresentados no site da Ticketmaster.
A possível setlist reúne 28 faixas, incluindo “NOT OK”, “TEETH”, “AMNESIA”, “SHE LOOKS SO PERFECT”, “EVERYONE'S A STAR!” e “YOUNGBLOOD”. A relação também prevê uma música secreta.