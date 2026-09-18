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Show do 5 Seconds of Summer em São Paulo: horário, ingressos e provável setlist

Banda australiana desembarca em São Paulo nesta sexta-feira, 18, para iniciar sua nova turnê mundial pelo país com repertório repleto de sucessos e novidades

5 Seconds of Summer: banda australiana retorna ao Brasil para apresentações após (Reprodução/Instagram/@5sos)

5 Seconds of Summer: banda australiana retorna ao Brasil para apresentações após (Reprodução/Instagram/@5sos)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 10h26.

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RESUMO | O 5 Seconds of Summer faz nesta sexta-feira, 18, em São Paulo, o primeiro show da “EVERYONE'S A STAR! World Tour” no Brasil. A banda australiana se apresenta no Suhai Music Hall e segue para Belo Horizonte, onde toca no domingo, 20. Os ingressos para a apresentação paulistana continuam à venda.

5 Seconds of Summer desembarca em São Paulo nesta sexta-feira, 18, para a primeira apresentação da "EVERYONE'S A STAR! World Tour" no Brasil. A banda australiana também se apresenta em Belo Horizonte no fim de semana.

A "EVERYONE'S A STAR! World Tour" é uma das maiores turnês da carreira da banda, passando pela Europa, América do Norte, Austrália e América Latina.

Quando será o show do 5 Seconds of Summer?

O primeiro show do 5 Seconds of Summer no Brasil acontece nesta sexta-feira, 18, em São Paulo. A banda também se apresenta em Belo Horizonte no domingo, 20.

Onde será o show do 5 Seconds of Summer?

A apresentação da banda em São Paulo acontece no Suhai Music Hall, na zona Sul de São Paulo.

Os ingressos ainda estão disponíveis?

Sim, os ingressos para a "EVERYONE'S A STAR! World Tour" em São Paulo ainda estão disponíveis. Confira as entradas à venda no site da Ticketmaster:

  • VIP NO.1 OBSSESSION (inteira e meia entrada idoso): R$  2.032,00 - R$ 1.622,00
  • Pista Premium (inteira e meia entrada idoso): R$ 820 - R$ 410
  • Pista (inteira, meia entrada, meia entrada idoso e ingresso solitário): R$ 520 - R$ 260
  • Camarote 1° Piso A/B - R$ 430
  • Camarote 2° Piso A/B - R$ 425
  • Camarote - Em pé (inteira, meia entrada, meia entrada idoso e ingresso solitário): R$ 840 - R$ 420

Confira a possível setlist do 5 Seconds of Summer no Brasil:

  1. SHOW INTRO
  2. NOT OK
  3. No. 1 OBSESSION
  4. TEETH
  5. EASIER
  6. MORE
  7. STILL FEEL THE SAME
  8. NO SHAME
  9. SHE'S KINDA HOT
  10. BOYBAND
  11. TELEPHONE BUSY
  12. EVOLVE
  13. BAD OMENS
  14. GHOST OF YOU
  15. I'M SCARED I'LL NEVER SLEEP AGAIN
  16. STARTING LINE
  17. HAVE YOU FOUND WHAT UR LOOKING FOR
  18. DON'T FORGET YOU
  19. ENOUGH
  20. AMNESIA
  21. SECRET SONG
  22. ENGLISH LOVE AFFAIR
  23. VOODOO DOLL
  24. DON'T STOP
  25. JET BLACK HEART
  26. SHE LOOKS SO PERFECT
  27. EVERYONE'S A STAR!
  28. YOUNGBLOOD

Quando serão os shows do 5 Seconds of Summer no Brasil?

O 5 Seconds of Summer se apresenta em São Paulo nesta sexta-feira, 18, e em Belo Horizonte no domingo, 20.

Onde será o show do 5 Seconds of Summer em São Paulo?

O show do 5 Seconds of Summer em São Paulo será realizado no Suhai Music Hall, na zona Sul da capital paulista.

Ainda há ingressos para o show do 5 Seconds of Summer em São Paulo?

Sim, ainda há ingressos disponíveis para a “EVERYONE'S A STAR! World Tour” em São Paulo, segundo as informações de venda da Ticketmaster.

Quanto custam os ingressos para o show do 5 Seconds of Summer?

Os ingressos custam de R$ 260, para opções de meia-entrada na pista, a R$ 2.032, para o pacote VIP NO.1 OBSSESSION, conforme os valores apresentados no site da Ticketmaster.

Qual é a possível setlist do 5 Seconds of Summer no Brasil?

A possível setlist reúne 28 faixas, incluindo “NOT OK”, “TEETH”, “AMNESIA”, “SHE LOOKS SO PERFECT”, “EVERYONE'S A STAR!” e “YOUNGBLOOD”. A relação também prevê uma música secreta.

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