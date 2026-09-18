Mbappé deixa a Nike e assina com a On, que estreia no futebol em 2027

RESUMO | Kylian Mbappé deixou a Nike, parceira desde 2006, e assinou com a On para liderar a entrada da marca suíça no futebol. O atacante do Real Madrid e da Seleção Francesa participará do desenvolvimento e dos testes de chuteiras e roupas, com os primeiros produtos previstos para 2027. Thierry Henry será o diretor de futebol da On.

Kylian Mbappé trocou a Nike pela On. O atacante do Real Madrid e da Seleção Francesa encerrou a parceria que tinha desde os 8 anos com a Nike e assinou com a On, que prepara sua entrada no mercado de futebol.

Mbappé será o principal rosto da nova divisão de futebol da marca suíça, além de participar do desenvolvimento e dos testes de chuteiras e roupas da marca. Em comunicado, a On afirma que os primeiros produtos devem chegar ao varejo em 2027.

"Nossa ambição é levar a visão da On para os campos, ruas e passarelas, conectando a performance de elite com a cultura que cerca o jogo. Com o Kylian, temos o parceiro ideal para sonhar com o que o futebol pode se tornar", diz David Allemann, fundador e co-CEO da On, em comunicado.

Os termos financeiros do acordo entre Mbappé e On não foram divulgados. Segundo a imprensa francesa, o jogador teria recebido uma participação acionária na companhia suíça.

A mudança encerra uma relação que começou em 2006. Mbappé se tornou uma das principais estrelas da Nike no futebol e esteve associado à linha Mercurial, uma das franquias mais importantes da companhia no esporte.

Tecnologia nas chuteiras

A principal aposta tecnológica da nova categoria é o LightSpray, sistema de fabricação robótica apresentado pela On em 2024. Em vez de construir o cabedal do calçado a partir de diferentes peças e processos de montagem, a tecnologia aplica um único filamento de material de forma contínua para formar a parte superior do produto.

A proposta é reduzir peso e etapas de fabricação e criar uma estrutura com ajuste mais próximo ao pé.

Agora, a companhia pretende adaptar o sistema às exigências do futebol de alto rendimento. A companhia afirma que busca desenvolver produtos leves, precisos e com ajuste próximo ao corpo do atleta.

Além de Mbappé, a On ampliou a parceria com Sydney Schertenleib, jogadora da seleção suíça e do Barcelona. Ela entrou para a marca em dezembro de 2025 como embaixadora de treinamento e lifestyle e agora também participará do desenvolvimento e dos testes dos produtos de futebol.

Thierry Henry no time

O movimento coloca a On, conhecida principalmente pelos tênis de corrida premium, em um segmento dominado por Nike, Adidas e Puma. Segundo a empresa, a nova divisão tem sido construída há mais de um ano, com Thierry Henry, campeão mundial pela França, trabalhando com a marca no desenvolvimento da estratégia para a entrada na modalidade.

Agora, Henry assume como diretor de futebol da On. De acordo com acompanhia, seu trabalho envolve desde a relação com atletas e o desenvolvimento de produtos até a estratégia de posicionamento da On no futebol.

O movimento segue o que a empresa já fez em outros segmentos, como o tênis. Em 2019, Roger Federer se tornou parceiro da On e também passou a deter participação na companhia. A colaboração resultou na criação de produtos específicos para a modalidade e ajudou a marca a construir uma forte presença no segmento.

"Quando entramos em uma modalidade, queremos ser a marca do futuro. Com inovação de verdade e design contemporâneo", diz Allemann.

Thierry Henry assume como diretor de futebol da On (Divulgação)

Uma marca esportiva global

Desde sua fundação, em 2010, a On construiu sua reputação no mercado de corrida com produtos que combinam tecnologia e design. O CloudTec, sistema de amortecimento desenvolvido pela companhia, tornou-se uma das principais tecnologias associadas à marca.

Nos últimos anos, porém, a empresa acelerou a expansão para outras categorias. Em 2025, a On registrou 3,014 bilhões de francos suíços em vendas líquidas, alta de 30% em relação ao ano anterior. A receita com roupas avançou 68,2%, para 169,9 milhões de francos suíços, enquanto a de acessórios cresceu 124,1%.

Nos resultados apresentados no primeiro semestre de 2026, as vendas chegaram a 1,68 bilhão de francos suíços, alta de 14% na comparação anual.

A expansão internacional também tem ganhado força. Em 2025, a região Ásia-Pacífico foi o mercado que mais cresceu para a companhia, com alta de 96,4% nas vendas. Nas Américas, a receita avançou 17,6%.

Neste ano, a marca inaugurou suas duas primeiras lojas no Brasil, com uma terceira chegando até o fim de 2026.

O "não" ano da Nike

A mudança de Mbappé acontece enquanto a Nike vive um período de pressão sobre vendas e tenta recuperar crescimento. A companhia será retirada do S&P 100 a partir de 21 de setembro, depois de quase 18 anos no índice que reúne algumas das maiores empresas americanas.

Mesmo com a Copa do Mundo, as ações da empresa acumulam queda de cerca de 40% no ano. Como destaca a Reuters, a empresa perdeu cerca de 80% de seu valor de mercado nos últimos cinco anos, em meio à desaceleração das vendas, dificuldades para recuperar o ritmo de inovação e avanço de concorrentes.

O desempenho no mercado financeiro acompanha dificuldades operacionais. No ano fiscal encerrado em maio de 2026, a Nike registrou receita de US$ 46,4 bilhões, praticamente estável em relação ao ano anterior, mas com queda de 2% quando considerada a variação cambial.

A companhia também vem enfrentando redução de vendas em mercados importantes e tenta acelerar uma estratégia de recuperação sob o comando do CEO Elliott Hill.

Em paralelo, a disputa por grandes nomes do futebol se tornou mais acirrada: antes de perder Mbappé para a On, a Nike viu o espanhol Lamine Yamal, uma das principais apostas da nova geração, assinar com a Adidas.

Qual será o papel de Mbappé na On?

Mbappé participará do desenvolvimento e dos testes de chuteiras e roupas da On, além de atuar como principal embaixador da marca no futebol.

Quando as chuteiras de futebol da On chegarão ao mercado?

Os primeiros produtos de futebol da On devem chegar ao varejo em 2027, segundo comunicado da empresa.

O que é a tecnologia LightSpray da On?

O LightSpray é um sistema de fabricação robótica apresentado pela On em 2024 que aplica um único filamento contínuo para formar a parte superior do calçado. Segundo a empresa, a tecnologia busca reduzir peso e etapas de fabricação e proporcionar ajuste mais próximo ao pé.

Qual será a função de Thierry Henry na On?

Thierry Henry será diretor de futebol da On. De acordo com a empresa, o ex-jogador participará da relação com atletas, do desenvolvimento de produtos e da estratégia de posicionamento da marca no futebol.

Quais são os termos financeiros do acordo entre Mbappé e a On?

Os termos financeiros do contrato não foram divulgados. Segundo a imprensa francesa, Mbappé teria recebido uma participação acionária na On.