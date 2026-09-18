Mbappé deixa a Nike e assina com a On, que estreia no futebol em 2027

Kylian Mbappé: atleta agora é da On (Divulgação)
Repórter de Marketing
Publicado em 18 de setembro de 2026 às 11h07.
Última atualização em 18 de setembro de 2026 às 11h10.
RESUMO | Kylian Mbappé deixou a Nike, parceira desde 2006, e assinou com a On para liderar a entrada da marca suíça no futebol. O atacante do Real Madrid e da Seleção Francesa participará do desenvolvimento e dos testes de chuteiras e roupas, com os primeiros produtos previstos para 2027. Thierry Henry será o diretor de futebol da On.
Kylian Mbappé trocou a Nike pela On. O atacante do Real Madrid e da Seleção Francesa encerrou a parceria que tinha desde os 8 anos com a Nike e assinou com a On, que prepara sua entrada no mercado de futebol.
Mbappé será o principal rosto da nova divisão de futebol da marca suíça, além de participar do desenvolvimento e dos testes de chuteiras e roupas da marca. Em comunicado, a On afirma que os primeiros produtos devem chegar ao varejo em 2027.
"Nossa ambição é levar a visão da On para os campos, ruas e passarelas, conectando a performance de elite com a cultura que cerca o jogo. Com o Kylian, temos o parceiro ideal para sonhar com o que o futebol pode se tornar", diz David Allemann, fundador e co-CEO da On, em comunicado.
Os termos financeiros do acordo entre Mbappé e On não foram divulgados. Segundo a imprensa francesa, o jogador teria recebido uma participação acionária na companhia suíça.
A mudança encerra uma relação que começou em 2006. Mbappé se tornou uma das principais estrelas da Nike no futebol e esteve associado à linha Mercurial, uma das franquias mais importantes da companhia no esporte.
A principal aposta tecnológica da nova categoria é o LightSpray, sistema de fabricação robótica apresentado pela On em 2024. Em vez de construir o cabedal do calçado a partir de diferentes peças e processos de montagem, a tecnologia aplica um único filamento de material de forma contínua para formar a parte superior do produto.
A proposta é reduzir peso e etapas de fabricação e criar uma estrutura com ajuste mais próximo ao pé.
Agora, a companhia pretende adaptar o sistema às exigências do futebol de alto rendimento. A companhia afirma que busca desenvolver produtos leves, precisos e com ajuste próximo ao corpo do atleta.
Além de Mbappé, a On ampliou a parceria com Sydney Schertenleib, jogadora da seleção suíça e do Barcelona. Ela entrou para a marca em dezembro de 2025 como embaixadora de treinamento e lifestyle e agora também participará do desenvolvimento e dos testes dos produtos de futebol.
O movimento coloca a On, conhecida principalmente pelos tênis de corrida premium, em um segmento dominado por Nike, Adidas e Puma. Segundo a empresa, a nova divisão tem sido construída há mais de um ano, com Thierry Henry, campeão mundial pela França, trabalhando com a marca no desenvolvimento da estratégia para a entrada na modalidade.Agora, Henry assume como diretor de futebol da On. De acordo com acompanhia, seu trabalho envolve desde a relação com atletas e o desenvolvimento de produtos até a estratégia de posicionamento da On no futebol.
O movimento segue o que a empresa já fez em outros segmentos, como o tênis. Em 2019, Roger Federer se tornou parceiro da On e também passou a deter participação na companhia. A colaboração resultou na criação de produtos específicos para a modalidade e ajudou a marca a construir uma forte presença no segmento.
"Quando entramos em uma modalidade, queremos ser a marca do futuro. Com inovação de verdade e design contemporâneo", diz Allemann.
Desde sua fundação, em 2010, a On construiu sua reputação no mercado de corrida com produtos que combinam tecnologia e design. O CloudTec, sistema de amortecimento desenvolvido pela companhia, tornou-se uma das principais tecnologias associadas à marca.
Nos últimos anos, porém, a empresa acelerou a expansão para outras categorias. Em 2025, a On registrou 3,014 bilhões de francos suíços em vendas líquidas, alta de 30% em relação ao ano anterior. A receita com roupas avançou 68,2%, para 169,9 milhões de francos suíços, enquanto a de acessórios cresceu 124,1%.Nos resultados apresentados no primeiro semestre de 2026, as vendas chegaram a 1,68 bilhão de francos suíços, alta de 14% na comparação anual.
A expansão internacional também tem ganhado força. Em 2025, a região Ásia-Pacífico foi o mercado que mais cresceu para a companhia, com alta de 96,4% nas vendas. Nas Américas, a receita avançou 17,6%.
Neste ano, a marca inaugurou suas duas primeiras lojas no Brasil, com uma terceira chegando até o fim de 2026.
A mudança de Mbappé acontece enquanto a Nike vive um período de pressão sobre vendas e tenta recuperar crescimento. A companhia será retirada do S&P 100 a partir de 21 de setembro, depois de quase 18 anos no índice que reúne algumas das maiores empresas americanas.
Mesmo com a Copa do Mundo, as ações da empresa acumulam queda de cerca de 40% no ano. Como destaca a Reuters, a empresa perdeu cerca de 80% de seu valor de mercado nos últimos cinco anos, em meio à desaceleração das vendas, dificuldades para recuperar o ritmo de inovação e avanço de concorrentes.
O desempenho no mercado financeiro acompanha dificuldades operacionais. No ano fiscal encerrado em maio de 2026, a Nike registrou receita de US$ 46,4 bilhões, praticamente estável em relação ao ano anterior, mas com queda de 2% quando considerada a variação cambial.
A companhia também vem enfrentando redução de vendas em mercados importantes e tenta acelerar uma estratégia de recuperação sob o comando do CEO Elliott Hill.Em paralelo, a disputa por grandes nomes do futebol se tornou mais acirrada: antes de perder Mbappé para a On, a Nike viu o espanhol Lamine Yamal, uma das principais apostas da nova geração, assinar com a Adidas.
Mbappé participará do desenvolvimento e dos testes de chuteiras e roupas da On, além de atuar como principal embaixador da marca no futebol.
Os primeiros produtos de futebol da On devem chegar ao varejo em 2027, segundo comunicado da empresa.
O LightSpray é um sistema de fabricação robótica apresentado pela On em 2024 que aplica um único filamento contínuo para formar a parte superior do calçado. Segundo a empresa, a tecnologia busca reduzir peso e etapas de fabricação e proporcionar ajuste mais próximo ao pé.
Thierry Henry será diretor de futebol da On. De acordo com a empresa, o ex-jogador participará da relação com atletas, do desenvolvimento de produtos e da estratégia de posicionamento da marca no futebol.
Os termos financeiros do contrato não foram divulgados. Segundo a imprensa francesa, Mbappé teria recebido uma participação acionária na On.