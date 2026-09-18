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Bitcoin sobe 4,5% e analistas preveem nova tentativa de alcançar os US$ 82 mil

Criptomoedas registram fortes ganhos e deixam para trás qualquer tipo de pessimismo ligado ao aperto monetário nos EUA

Representação do bitcoin (crédito: Daniel Dan/Pexels)

Representação do bitcoin (crédito: Daniel Dan/Pexels)

Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 11h03.

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O bitcoin opera em alta nesta sexta-feira, 18, e acumula uma valorização de 1,6% nos últimos sete dias. Este é o terceiro dia seguido de ganhos para a criptomoeda, que deixou para trás qualquer pessimismo relacionado ao aumento de juros nos Estados Unidos.

Às 10h55 (horário de Brasília) o bitcoin subia 4,5% em um período de 24 horas, cotado a US$ 79.930.

Em relatório, a equipe de análise da consultoria Vault Capital aponta que o bitcoin caiu até a "call wall" (região que concentra o preço de exercício mais comum das opções de compra abertas no mercado de derivativos) dos US$ 75 mil e subiu de novo. Assim, os analistas preveem que um fechamento acima do patamar de US$ 78 mil a US$ 78,6 mil pode levar a um novo "ataque" à "call wall" e depois um desenvolvimento até o topo dos US$ 82,5 mil.

"Esse desenvolvimento provavelmente vem depois do dia 25 de setembro, quando 44% do book de opções vence e as regiões ficam mais frágeis", afirma Marco Aurélio de Camargos, CIO da Vault.

Já Vinicius Bazan, CEO da casa de análise Underblock, destaca que a resiliência do mercado cripto impressiona diante de uma série de notícias negativas nesta semana, como elevação dos juros pelo Federal Reserve (Fed), rejeição no Senado do projeto de lei que regulamentaria os criptoativos nos EUA (Clarity Act) e aumento dos preços do petróleo.

"Exatamente um mês atrás, o bitcoin estava nos US$ 64 mil e mesmo com todos os temores do mercado, o BTC está mais lateralizando do que qualquer outra coisa hoje. Vejo isso como um início de mudança de regime. Acredito que já passamos pelo fundo de preços", avalia Bazan.

ETFs e indicadores

Ontem, foi registrado um saldo líquido positivo de US$ 159,5 milhões nos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de bitcoin à vista dos EUA, interrompendo uma sequência de dois pregões de saída de capital nesse tipo de fundo.

O maior alvo do fluxo comprador foi o IBIT, da gestora BlackRock, com US$ 183,7 milhões de excesso de compras de cotas em relação às vendas.

Nos ETFs da criptomoeda ether, por sua vez, o saldo foi negativo em US$ 39,3 milhões.

Entre os indicadores, o índice Fear & Greed (medo e ganância, na tradução literal) das criptomoedas subiu dos 65 para os 68 pontos. Essa região indica que o sentimento predominante no mercado cripto ainda é o de “ganância”.

O Fear & Greed usa informações como momentum de preços, volatilidade e posições predominantes no mercado de derivativos para criar um score que vai de 0 a 100 pontos. Quanto mais próximo de zero maior é o medo dos investidores, ao passo que valores perto de 100 indicam predominância do otimismo e apetite por risco.

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