Conheça a mansão de R$ 97 milhões onde Taylor Swift vai casar

Taylor Swift e Travis Kelce planejam realizar o casamento na propriedade da cantora localizada em Rhode Island, nos Estados Unidos. A cerimônia ainda não tem data confirmada, mas informações sobre os preparativos circulam entre sites norte-americanos especializados em entretenimento.

No entanto, há indícios de que o casal esteja interessado em fazer a cerimônia em uma residência à beira-mar, conhecida como Holiday House, avaliada em US$ 18 milhões (cerca de R$ 97,3 milhões), segundo informações do The U.S. Sun. A propriedade é uma casa de veraneio comprada à vista pela cantora em 2013.

A residência em Rhode Island, na região da Nova Inglaterra (EUA), conta com três andares, sete quartos e nove banheiros. Situada em um terreno de cinco acres (dois hectares), possui acesso à praia privativa, vista para a baía de Little Narragansett e o farol de Watch Hill, um dos marcos da região. A escolha do local reforça o interesse do casal em manter a celebração em ambiente restrito e com alto nível de privacidade.

Taylor Swift e Travis Kelce: noivos desde agosto (Getty Images) (Brooke Sutton/Getty Images)

Imóvel já foi tema de música da 'loirinha'

A mansão em Rhode Island pertenceu ao herdeiro da tradicional petrolífera americana Standard Oil, Bill Harkness e sua esposa, a bailarina Rebekah Harness. Inúmeras festas foram realizadas pelo casal no imóvel e reza a lenda que, certa vez, Rebekah mandou os empregados limpassem a piscina da mansão com champanhe caro.

Bill tinha a saúde frágil e morreu de ataque cardíaco. Na alta sociedade, Rebekah ficou mal falada e foi até responsabilizada pela morte do marido, pois continuava dando festas na mansão, mesmo sabendo da condição de Bill. A história inspirou "The Last Great American Dynasty", faixa do álbum Folklore, lançado por Taylor Swift em 2020.

A mansão à beira-mar ficou sem moradores por 50 anos, até ser comprada pela cantora. A chegada de Taylor mudou a rotina da cidade, já que fãs em peso iam até lá para tentar chegar perto da "loirinha".

Rhode Island aprovou o "Imposto Taylor Swift", um tributo extra cobrado por imóveis de veraneio avaliados em pelo menos US$ 1 milhão. Outros Estados americanos, governados por Democratas, tentam implementar medida semelhante na tentativa de compensar rombos no orçamento, diante da diminuição de repasses federais.

Reformas para o casamento

A publicação também informa que Taylor Swift pretende modificar o jardim do imóvel especialmente para o evento. O projeto de paisagismo incluiria o plantio antecipado de flores como rosas vermelhas, orquídeas, hortênsias e peônias. A estimativa de gastos com esse processo gira em torno de US$ 1,2 milhão (aproximadamente R$ 6,5 milhões), valor que abrangeria profissionais da área e medidas de segurança para manter o local isolado.

O casal, que anunciou o noivado em agosto, também teria envolvido familiares no planejamento. As mães de ambos estariam participando diretamente dos preparativos, e amigas próximas, como a modela Gigi Hadid e a cantora Selena Gomez, que teriam sido convidadas para serem madrinhas.

Holiday House de Taylor Swift: mansão à beira-mar está avaliada em US$ 18 milhões (cerca de R$ 97,3 milhões) (Reprodução)

O casamento de Taylor Swift e Travis Kelce deve ocorrer durante um fim de semana, entre sexta e domingo, diz o site. Além disso, há planos para viagens de despedida de solteira, com destinos como Nova York, Nashville, Bahamas e Itália. Também foi especulada a compra de uma casa nos arredores do Lago di Como, na região italiana da Lombardia, para uma eventual segunda cerimônia.