BK’ em São Paulo: horário, ingressos e provável setlist do show

BK’: artista é o primeiro rapper brasileiro a fazer show no Nubank Parque | Foto: Divulgação
Repórter
Publicado em 18 de setembro de 2026 às 06h01.
RESUMO | BK’ se apresenta neste sábado, 19, no Nubank Parque, em São Paulo, com repertório dedicado aos dez anos de Castelos & Ruínas e músicas de outras fases da carreira.
O rapper BK’ inicia neste sábado, 19, em São Paulo, a turnê que celebra os dez anos do álbum Castelos & Ruínas. A apresentação será no Nubank Parque e dá início a uma série de shows que passará por outras quatro cidades antes de terminar no Rio de Janeiro.
A agenda nacional revisita o álbum lançado em março de 2016 e conecta suas faixas aos trabalhos mais recentes do artista.
Lançado em 2016, Castelos & Ruínas ajudou a consolidar BK’ entre os nomes de destaque do rap brasileiro. O álbum acumula mais de 225 milhões de streams no Spotify e mais de 75 milhões de visualizações no YouTube.
A abertura dos portões do Nubank Parque está prevista para as 16h (horário de Brasília).
Os ingressos estão à venda pelo site da Eventim.
* Sujeito à disponibilidade
A expectativa é de que todas as 13 faixas de Castelos & Ruínas estejam entre os destaques da apresentação, já que a turnê foi criada para celebrar os dez anos do disco.
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A organização também afirma que o repertório vai conectar as músicas do álbum aos trabalhos mais recentes de BK’, mostrando a evolução musical, estética e narrativa do rapper ao longo da última década. Com isso, faixas lançadas depois de Castelos & Ruínas também devem aparecer.
Em apresentações anteriores, BK’ já incluiu músicas como: