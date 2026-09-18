BK’ em São Paulo: horário, ingressos e provável setlist do show

RESUMO | BK’ se apresenta neste sábado, 19, no Nubank Parque, em São Paulo, com repertório dedicado aos dez anos de Castelos & Ruínas e músicas de outras fases da carreira.

O rapper BK’ inicia neste sábado, 19, em São Paulo, a turnê que celebra os dez anos do álbum Castelos & Ruínas. A apresentação será no Nubank Parque e dá início a uma série de shows que passará por outras quatro cidades antes de terminar no Rio de Janeiro.

A agenda nacional revisita o álbum lançado em março de 2016 e conecta suas faixas aos trabalhos mais recentes do artista.

Lançado em 2016, Castelos & Ruínas ajudou a consolidar BK’ entre os nomes de destaque do rap brasileiro. O álbum acumula mais de 225 milhões de streams no Spotify e mais de 75 milhões de visualizações no YouTube.

Horário e ingressos

A abertura dos portões do Nubank Parque está prevista para as 16h (horário de Brasília).

Os ingressos estão à venda pelo site da Eventim.

Setores e preços*:

Cadeira superior - R$ 92,50 (meia-entrada) | R$ 129,50 (entrada social) | R$ 185,00 (inteira)

Pista - R$ 122,50 (meia-entrada) | R$ 171,50 (entrada social) | R$ 245,00 (inteira)

Cadeira inferior - R$ 162,50 (meia-entrada) | R$ 227,50 (entrada social) | R$ 325,00 (inteira)

Pista Premium Itaú Personnalité - R$ 197,50 (meia-entrada) | R$ 276,50 (entrada social) | R$ 395,00 (inteira)

Pacote VIP Itaú Personnalité - R$ 697,50 (meia-entrada) | R$ 776,50 (entrada social) | R$ 895,00 (inteira)

Pacote Vip Super Fã Itaú - R$ 1.197,50 (meia-entrada) | R$ 1.276,50 (entrada social) | R$ 1.395,00 (inteira)

* Sujeito à disponibilidade

Qual o provável setlist?

A expectativa é de que todas as 13 faixas de Castelos & Ruínas estejam entre os destaques da apresentação, já que a turnê foi criada para celebrar os dez anos do disco.

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A organização também afirma que o repertório vai conectar as músicas do álbum aos trabalhos mais recentes de BK’, mostrando a evolução musical, estética e narrativa do rapper ao longo da última década. Com isso, faixas lançadas depois de Castelos & Ruínas também devem aparecer.

Em apresentações anteriores, BK’ já incluiu músicas como: