Marido de Taylor Swift perde dinheiro em esquema fraudulento que movimentou quase R$ 200 milhões

RESUMO | O tight end do Kansas City Chiefs Travis Kelce foi citado por promotores em Missouri como uma das vítimas de um esquema de pirâmide de mais de US$ 35 milhões (aproximadamente R$ 192 milhões) arquitetado por Siddharth Jawahar, condenado a 11 anos de prisão nos Estados Unidos.

O tight end do Kansas City Chiefs, Travis Kelce, está entre as vítimas de um esquema de pirâmide que movimentou mais de US$ 35 milhões (cerca de R$ 192 milhões) de investidores desavisados, conforme revelado por um promotor de Missouri. O nome do jogador da NFL foi citado em tribunal na última terça-feira, 15, durante a condenação de Siddharth Jawahar, de 38 anos, a 11 anos de prisão. O escritório do procurador dos EUA para o Distrito Leste de Missouri informou que Jawahar havia se declarado culpado de três acusações de fraude eletrônica em tribunal federal em St. Louis em janeiro, recebendo também a ordem de pagar US$ 31,35 milhões (aproximadamente R$ 172 milhões) em restituição.

Segundo reportagem da emissora de televisão KMOV, o promotor mencionou o nome de Kelce sem fazer maiores comentários adicionais, sendo desconhecido o valor investido pelo atleta ou a data da aplicação. De acordo com o comunicado oficial do Ministério Público, Jawahar administrava uma empresa de investimentos baseada no Texas, a Swiftarc Capital LLC, que desde 2015 captava recursos de investidores. O gestor concentrava todo o capital em um único ativo que perdeu valor, ocultando os prejuízos dos clientes e operando um esquema clássico de pagar os investidores mais antigos com o dinheiro aportado por novos entrantes, além de desviar fundos para financiar um estilo de vida luxuoso com jatos particulares e clubes privados.

A vida fora de campo e os investimentos de Travis Kelce

Fora das quatro linhas, Travis Kelce mantém uma vida pública movimentada e uma carteira de investimentos diversificada que acabou cruzando com o esquema fraudulento. Um artigo publicado pela revista Forbes em 2021 detalhou o portfólio financeiro de atletas profissionais e citou participações na Swiftarc Ventures Labs Fund, empresa onde Siddharth Jawahar atuava como cofundador e sócio-gerente. Além de Kelce, a matéria apontou outros nomes de peso do basquete norte-americano que também investiram na firma, como os jogadores da NBA Gary Harris, Tim Hardaway Jr. e Mason Plumlee, sendo que o próprio Kelce, Hardaway e Harris acumulam ganhos de carreira superiores a US$ 111 milhões cada (cerca de R$ 610 milhões), segundo dados do portal Spotrac.

Além de sua forte presença nos negócios e no esporte, a vida pessoal do tight end esteve recentemente no centro das atenções da mídia global. Em julho, Kelce casou-se com a estrela pop Taylor Swift, cujo patrimônio líquido estimado alcançava US$ 2,1 bilhões (aproximadamente R$ 11,5 bilhões) no dia da cerimônia, de acordo com levantamentos da Forbes. Superando especulações sobre uma possível aposentadoria que circularam ao longo da temporada passada, o atleta optou por assinar uma extensão contratual de um ano para retornar ao Kansas City Chiefs em sua 14ª campanha na NFL, logo após a equipe estrear com vitória sobre o Denver Broncos em partida disputada na segunda-feira.

Travis Kelce foi vítima de qual golpe financeiro?

O jogador foi citado como um dos investidores lesados em um esquema de pirâmide de mais de US$ 35 milhões (cerca de R$ 192 milhões) gerido por Siddharth Jawahar.

Qual foi a pena aplicada ao responsável pela fraude?

Siddharth Jawahar foi condenado a 11 anos de prisão e a pagar US$ 31,35 milhões (aproximadamente R$ 172 milhões) em restituição após se declarar culpado de fraude eletrônica.

Outros atletas foram afetados pelo mesmo esquema?

Sim, reportagens apontam que jogadores da NBA como Gary Harris, Tim Hardaway Jr. e Mason Plumlee também realizaram investimentos na firma gerida por Jawahar.

Qual é o histórico recente de Kelce na NFL?

Após cogitar a aposentadoria, Kelce assinou uma extensão de contrato por mais um ano para disputar sua 14ª temporada consecutiva pelo Kansas City Chiefs.

Quem é a esposa de Travis Kelce?

Em julho, o jogador casou-se com a cantora Taylor Swift, cujo patrimônio na data era avaliado em US$ 2,1 bilhões (cerca de R$ 11,5 bilhões).