Marido de Taylor Swift perde dinheiro em esquema fraudulento que movimentou quase R$ 200 milhões

Travis Kelce está na sua 14ª temporada da NFL e é uma das estrelas do Kansas City Chiefs. (Perry Knotts/Getty Images) (Perry Knotts/Getty Images)
Redator na Exame
Publicado em 17 de setembro de 2026 às 15h01.
RESUMO | O tight end do Kansas City Chiefs Travis Kelce foi citado por promotores em Missouri como uma das vítimas de um esquema de pirâmide de mais de US$ 35 milhões (aproximadamente R$ 192 milhões) arquitetado por Siddharth Jawahar, condenado a 11 anos de prisão nos Estados Unidos.
O tight end do Kansas City Chiefs, Travis Kelce, está entre as vítimas de um esquema de pirâmide que movimentou mais de US$ 35 milhões (cerca de R$ 192 milhões) de investidores desavisados, conforme revelado por um promotor de Missouri. O nome do jogador da NFL foi citado em tribunal na última terça-feira, 15, durante a condenação de Siddharth Jawahar, de 38 anos, a 11 anos de prisão. O escritório do procurador dos EUA para o Distrito Leste de Missouri informou que Jawahar havia se declarado culpado de três acusações de fraude eletrônica em tribunal federal em St. Louis em janeiro, recebendo também a ordem de pagar US$ 31,35 milhões (aproximadamente R$ 172 milhões) em restituição.
Segundo reportagem da emissora de televisão KMOV, o promotor mencionou o nome de Kelce sem fazer maiores comentários adicionais, sendo desconhecido o valor investido pelo atleta ou a data da aplicação. De acordo com o comunicado oficial do Ministério Público, Jawahar administrava uma empresa de investimentos baseada no Texas, a Swiftarc Capital LLC, que desde 2015 captava recursos de investidores. O gestor concentrava todo o capital em um único ativo que perdeu valor, ocultando os prejuízos dos clientes e operando um esquema clássico de pagar os investidores mais antigos com o dinheiro aportado por novos entrantes, além de desviar fundos para financiar um estilo de vida luxuoso com jatos particulares e clubes privados.
Fora das quatro linhas, Travis Kelce mantém uma vida pública movimentada e uma carteira de investimentos diversificada que acabou cruzando com o esquema fraudulento. Um artigo publicado pela revista Forbes em 2021 detalhou o portfólio financeiro de atletas profissionais e citou participações na Swiftarc Ventures Labs Fund, empresa onde Siddharth Jawahar atuava como cofundador e sócio-gerente. Além de Kelce, a matéria apontou outros nomes de peso do basquete norte-americano que também investiram na firma, como os jogadores da NBA Gary Harris, Tim Hardaway Jr. e Mason Plumlee, sendo que o próprio Kelce, Hardaway e Harris acumulam ganhos de carreira superiores a US$ 111 milhões cada (cerca de R$ 610 milhões), segundo dados do portal Spotrac.
Além de sua forte presença nos negócios e no esporte, a vida pessoal do tight end esteve recentemente no centro das atenções da mídia global. Em julho, Kelce casou-se com a estrela pop Taylor Swift, cujo patrimônio líquido estimado alcançava US$ 2,1 bilhões (aproximadamente R$ 11,5 bilhões) no dia da cerimônia, de acordo com levantamentos da Forbes. Superando especulações sobre uma possível aposentadoria que circularam ao longo da temporada passada, o atleta optou por assinar uma extensão contratual de um ano para retornar ao Kansas City Chiefs em sua 14ª campanha na NFL, logo após a equipe estrear com vitória sobre o Denver Broncos em partida disputada na segunda-feira.
O jogador foi citado como um dos investidores lesados em um esquema de pirâmide de mais de US$ 35 milhões (cerca de R$ 192 milhões) gerido por Siddharth Jawahar.
Siddharth Jawahar foi condenado a 11 anos de prisão e a pagar US$ 31,35 milhões (aproximadamente R$ 172 milhões) em restituição após se declarar culpado de fraude eletrônica.
Sim, reportagens apontam que jogadores da NBA como Gary Harris, Tim Hardaway Jr. e Mason Plumlee também realizaram investimentos na firma gerida por Jawahar.
Após cogitar a aposentadoria, Kelce assinou uma extensão de contrato por mais um ano para disputar sua 14ª temporada consecutiva pelo Kansas City Chiefs.
Em julho, o jogador casou-se com a cantora Taylor Swift, cujo patrimônio na data era avaliado em US$ 2,1 bilhões (cerca de R$ 11,5 bilhões).