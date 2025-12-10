'The White Lotus' é a série mais popular de 2025; veja o top 10

Com 2025 chegando ao fim, o IMDb, maior base de dados de cinema e séries do mundo, divulgou quais foram as séries mais bem avaliados do ano segundo seu público global.

O levantamento é do IMDbPro MOVIEmeter, que ordena produções de acordo com o volume de visualizações de página entre os mais de 250 milhões de visitantes mensais da plataforma. É o termômetro mais amplo e transparente daquilo que o público realmente buscou, assistiu e discutiu ao longo de 2025.

Liderando o ranking, “The White Lotus” consolidou seu domínio cultural com uma terceira temporada explosiva. Novos personagens, escândalos tropicais, debates semanais e recordes de audiência fizeram da série o grande fenômeno televisivo do ano.

A seguir, confira as dez séries mais populares de 2025:

1. The White Lotus – Temporada 3 (HBO Max)

A terceira temporada levou a trama para a Tailândia e trouxe novos personagens excêntricos, intrigas familiares e conflitos que dominaram discussões online. A estreia atraiu 2,4 milhões de espectadores, número que saltou para 6,2 milhões no final, um recorde para a série. Mesmo com críticas ao ritmo mais lento, o impacto cultural foi imediato, consolidando a produção como líder do ano.

2. The Last of Us – Temporada 2 (HBO Max)

A adaptação do game voltou mais sombria, dividindo opiniões ao abandonar a dinâmica central entre Joel e Ellie. Ainda assim, performances fortes de Bella Ramsey, Pedro Pascal e Kaitlyn Dever mantiveram a série entre as mais comentadas e buscadas do ano.

3. Ruptura – Temporada 2 (Apple TV+)

Após três anos de espera, a distopia corporativa da Lumon voltou entregando mistério, tensão psicológica e reviravoltas que dominaram a crítica. A série foi um dos maiores sucessos de audiência da Apple e acumulou 27 indicações ao Emmy, recorde de 2025.

4. Wandinha – Temporada 2 (Netflix)

Um dos maiores sucessos da Netflix retornou em dobro: 16 episódios divididos em duas partes. A série expandiu o universo Addams, trouxe novos personagens e manteve números altos de audiência. Jenna Ortega consolidou seu protagonismo como Wandinha Addams.

5. Round 6 – Temporada 2 (Netflix)

O fenômeno coreano voltou com força, ultrapassando 100 milhões de visualizações em menos de duas semanas. Com novos jogos, viradas chocantes e um final que viralizou, a série reafirmou seu status global de franquia de alto impacto.

6. Dexter: Ressurreição – Temporada 1 (Paramount+)

Dexter Morgan ressurgiu em Nova York em uma temporada que quebrou recordes para a Paramount+. Combinando nostalgia, crimes elaborados e novos antagonistas, a série reconectou a audiência ao anti-herói. Uma segunda temporada já está confirmada.

7. Monstros – Temporada 3 (Netflix)

A antologia de Ryan Murphy mergulhou no caso do assassino Ed Gein com liberdade criativa, gerando debates intensos e divisões entre crítica e público. Mesmo controversa, permaneceu entre os títulos mais vistos nas primeiras semanas de exibição.

8. Dept. Q – Temporada 1 (Netflix)

Misturando clima gótico escocês, investigação policial e personagens excêntricos, Dept. Q surpreendeu ao se tornar um dos dramas mais elogiados do ano. Matthew Goode entregou uma das atuações mais comentadas de 2025 e a série já está renovada.

9. Andor – Temporada 2 (Disney+)

A prequel de “Rogue One” retornou com narrativa mais política e ambiciosa, aproximando o arco do protagonista do filme que encerrará sua trajetória. Muitos críticos apontaram esta temporada como o melhor conteúdo Star Wars da década.

10. Black Mirror – Temporada 7 (Netflix)

A série antológica voltou ao foco em tecnologia e vulnerabilidades humanas, entregando episódios que misturam emoção, angústia e sátira social. O retorno ao universo de USS Callister foi amplamente celebrado como um dos grandes momentos do ano.