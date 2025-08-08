Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Wandinha em Xique-Xique Bahia? Entenda a estratégia de divulgação da Netflix

Campanha criativa da Netflix em Xique-Xique, Bahia, mistura humor local e o estilo de "Wandinha"

Wandinha: 2ª temporada estreia em agosto de 2025 (Netflix/ Divulgação)

Wandinha: 2ª temporada estreia em agosto de 2025 (Netflix/ Divulgação)

Raphaela Seixas
Raphaela Seixas

Estagiária de jornalismo

Publicado em 8 de agosto de 2025 às 09h58.

A Netflix adotou uma estratégia inusitada para divulgar a segunda temporada da série "Wandinha".

Para promover os novos episódios, a plataforma escolheu um local improvável: a cidade de Xique-Xique, no interior da Bahia. Lá, foi instalado um outdoor com a imagem da atriz Jenna Ortega, que interpreta a personagem principal, e a frase provocadora: "Ninguém me entende aqui em Xique-Xique, Bahia".

A campanha, que rapidamente viralizou nas redes sociais, faz referência ao estereótipo de Xique-Xique, uma cidade conhecida por sua localização isolada e pela fama de ser "longe de tudo", que virou meme na internet.

Xique-Xique: a cidade "isolada" que se tornou meme

Com cerca de 46 mil habitantes e fundada em 1714, Xique-Xique fica às margens do Rio São Francisco. Sua notoriedade na internet é, em grande parte, devido ao nome peculiar da cidade e à fama de ser um lugar distante dos grandes centros.

A Netflix se aproveitou dessa fama para criar uma conexão entre o tom sombrio e gótico de Wandinha e o caráter peculiar de Xique-Xique, explorando um humor ácido que encanta os fãs da série.

A campanha não foi só um sucesso nas redes sociais, mas também foi abraçada pela própria prefeitura de Xique-Xique. De forma descontraída, a prefeitura convidou Wandinha a visitar os pontos turísticos da cidade, destacando o estilo único de seus moradores.

A cidade, que até então era pouco conhecida fora da Bahia, viu sua visibilidade aumentar significativamente, ganhando destaque também no cenário nacional.

A Nova Temporada de "Wandinha"

A segunda temporada de Wandinha foi dividida em duas partes: os quatro primeiros episódios já estão disponíveis na plataforma e os restantes serão lançados em 3 de setembro de 2025.

Essa ação da Netflix mostra como uma campanha simples, mas culturalmente contextualizada, pode gerar um grande engajamento com o público. A utilização de elementos regionais pouco explorados de forma criativa resultou em um marketing inesperado e eficaz.

Acompanhe tudo sobre:SériesSéries americanasNetflixBahia

Mais de Pop

Faustão internado: saiba qual é o estado de saúde do apresentador

De 1965 a 2024: qual foi a novela mais assistida no ano que você nasceu?

De 1950 a 2024, qual foi o artista mais ouvido no Brasil no ano em que você nasceu?

O que aconteceu com Ana Paula Arósio, protagonista de 'Terra Nostra'? Veja onde está a atriz

Mais na Exame

Mundo

Alemanha suspende exportação de armas para Israel em resposta à escalada em Gaza

Mercados

Tarifas de Schrödinger? Mercados não se abalam com 'tarifaço' de Trump

Future of Money

“Toda fintech vai ser uma empresa de cripto”, diz sócio do BTG Pactual em evento de blockchain no RJ

Exame IN

Renner entrega maior crescimento entre pares: 'É ter o produto certo na hora certa', diz CEO