Wandinha em Xique-Xique Bahia? Entenda a estratégia de divulgação da Netflix

A Netflix adotou uma estratégia inusitada para divulgar a segunda temporada da série "Wandinha".

Para promover os novos episódios, a plataforma escolheu um local improvável: a cidade de Xique-Xique, no interior da Bahia. Lá, foi instalado um outdoor com a imagem da atriz Jenna Ortega, que interpreta a personagem principal, e a frase provocadora: "Ninguém me entende aqui em Xique-Xique, Bahia".

A campanha, que rapidamente viralizou nas redes sociais, faz referência ao estereótipo de Xique-Xique, uma cidade conhecida por sua localização isolada e pela fama de ser "longe de tudo", que virou meme na internet.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Netflix Brasil (@netflixbrasil)

Xique-Xique: a cidade "isolada" que se tornou meme

Com cerca de 46 mil habitantes e fundada em 1714, Xique-Xique fica às margens do Rio São Francisco. Sua notoriedade na internet é, em grande parte, devido ao nome peculiar da cidade e à fama de ser um lugar distante dos grandes centros.

A Netflix se aproveitou dessa fama para criar uma conexão entre o tom sombrio e gótico de Wandinha e o caráter peculiar de Xique-Xique, explorando um humor ácido que encanta os fãs da série.

A campanha não foi só um sucesso nas redes sociais, mas também foi abraçada pela própria prefeitura de Xique-Xique. De forma descontraída, a prefeitura convidou Wandinha a visitar os pontos turísticos da cidade, destacando o estilo único de seus moradores.

A cidade, que até então era pouco conhecida fora da Bahia, viu sua visibilidade aumentar significativamente, ganhando destaque também no cenário nacional.

A Nova Temporada de "Wandinha"

A segunda temporada de Wandinha foi dividida em duas partes: os quatro primeiros episódios já estão disponíveis na plataforma e os restantes serão lançados em 3 de setembro de 2025.

Essa ação da Netflix mostra como uma campanha simples, mas culturalmente contextualizada, pode gerar um grande engajamento com o público. A utilização de elementos regionais pouco explorados de forma criativa resultou em um marketing inesperado e eficaz.