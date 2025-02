Apple lança livro de autoajuda de 'Ruptura'; veja como comprar

Ruptura chegou a sua segunda temporada em janeiro deste ano com episódios semanais. E para comemorar a estreia, a Apple lançou, na última sexta-feira, 31, o tão aguardado livro de autoajuda ficcional O Você que Você É, inspirado no universo da série.

A publicação, que surge como uma obra essencial dentro da trama, é assinada por Ricken Hale, o cunhado de Mark, protagonista. O livro é visto como um "tomo quintessencial" sobre autoliderança, parte indispensável da história na primeira temporada para o desenvolvimento dos personagens.

A obra pode ser adquirida de duas formas: em formato digital, por meio do Apple Books, ou em versão física, que tem um total de oito capítulos e 39 páginas. A descrição oficial do livro destaca que ele se trata de uma leitura reflexiva, focada em temas de autoajuda e desenvolvimento pessoal com um toque peculiar que pincela temas abordados na série.

Para quem prefere o formato digital, o livro já está disponível nas plataformas da Apple. A versão física foi lançada coincidentemente com o episódio três da segunda temporada de Ruptura e pode ser adquirida nas lojas físicas e online.

Quando estreiam os novos episódios de Ruptura? Veja calendário

Os capítulos serão lançados semanalmente até o dia 21 de março, seguindo o calendário abaixo:

Episódio 4 – 7 de fevereiro;

Episódio 5 – 14 de fevereiro;

Episódio 6 – 21 de fevereiro;

Episódio 7 – 28 de fevereiro;

Episódio 8 – 7 de março;

Episódio 9 – 14 de março;

Episódio 10 – 21 de março.

Onde assistir a 2ª temporada de Ruptura?

Os novos episódios chegam ao streaming da Apple TV nesta sexta-feira, 17. Serão, ao todo, dez capítulos com estreias semanais até sexta-feira, 21 de março.

Quem está no elenco de Ruptura?

O elenco da série é composto por Adam Scott, Britt Lower, Zach Cherry, John Turturro, Patricia Arquette, Christopher Walken, Tramell Tillman, Dichen Lachman, Jen Tullock e Michael Chernus. Ben Stiller assina como diretor e produtor executivo.