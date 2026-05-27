Gero Fasano lança livro com seus pitacos favoritos

Gero Fasano gosta de sentenças de efeito. Desde sempre, desde bem antes de mudar de nome. Uma de suas frases típicas é a de que hotéis não podem se parecem com a moradia de seus hóspedes. “Um hotel não é feito para você se sentir em casa. Quem quiser se sentir em casa fica em casa.”

Essa frase, desse jeito exatamente, não está no livro “55 Pitacos de Gero Fasano”, pela editora DBA, que será lançado neste sábado, 30 de maio, no próprio restaurante Fasano, apenas para convidados. Mas há muitas outras, no mesmo espírito.

“Quem está na cozinha quando todos os chefs estão na televisão?” Ou então: “É tão inútil e impossível eleger o melhor restaurante do mundo que chega a ser engraçado. Afinal, não somos esportistas.” “’Hotel boutique’ é uma definição que não diz nada, não explica nada, não soma nada e não serve para nada.”

Livro de Gero Fasano: coletânea de frases de efeto (Fasano/Divulgação)

Grupo conta hoje com 11 hotéis e 26 restaurantes

O título diz tudo e, ao mesmo tempo, não entrega nada. São 55 afirmações curtas, diretas e sem apologia, sobre gastronomia, restaurantes, hotéis e o mundo que orbita essa indústria. Algumas podem incomodar. Todas têm endereço.

O livro traz prefácio o jornalista Diogo Mainardi, um dos melhores amigos de Gero, que mora em Veneza. “Gero melhora tudo aquilo que toca: o molho de tomate, a vista da piscina, a atmosfera, a convivialidade, o espírito e, claro, o humor”, escreve Mainardi.

De fato, Gero se define como um restaurateur, um cargo em extinção, a pessoa que é a cara e dá o tom do restaurante. Ele é neto de Vittorio Fasano, que abriu a Brasserie Paulista em 1902, embrião do que seria o grupo Fasano. Sob administração da JHSF, o conglomerado conta hoje com 11 hotéis e 26 restaurantes, em três países. Pelo menos outros seis hotéis estão já no planejamento.

O livro foi concebido e coordenado pelo próprio Gero Fasano com edição de Alexandre Dórea e traz ilustrações de Marcelo Cipis, que dão ao volume um tom de crônica ilustrada de costumes. Estão lá também as suas 14 receitas preferidas da culinária italiana, que Gero Fasano “corre atrás" quando está na Itália, nas suas próprias palavras.

O lançamento acontece no próprio restaurante Fasano, apenas para convidados, neste sábado 30.