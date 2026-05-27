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Turismo chinês no Brasil cresce 33% nos primeiros meses de 2026

Dados foram divulgados pela Embratur durante feira de turismo internacional na China

Turismo: Brasil lançou uma campanha para ampliar presença no mercado chinês (Ruy Barbosa Pinto/Getty Images)

Turismo: Brasil lançou uma campanha para ampliar presença no mercado chinês (Ruy Barbosa Pinto/Getty Images)

China2Brazil
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Agência

Publicado em 27 de maio de 2026 às 18h14.

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O número de turistas chineses no Brasil cresceu 33,65% entre janeiro e abril de 2026, segundo dados apresentados nesta quarta-feira, 27, pela Embratur durante a ITB China 2026, em Xangai, uma das principais feiras internacionais do setor.

Diante da alta no fluxo de visitantes, o Brasil lançou uma campanha para ampliar sua presença no mercado chinês, com a estreia de um site em mandarim e de contas oficiais nas redes sociais chinesas.

A nova plataforma, visitbrasil.com.cn, reúne conteúdos adaptados aos hábitos de consumo do público chinês. Além disso, os perfis oficiais nas redes sociais passam a conectar turistas, profissionais do setor, criadores de conteúdo e parceiros comerciais a destinos, roteiros e produtos turísticos brasileiros.

Segundo o presidente da Embratur, Bruno Reis, o mercado chinês ocupa posição estratégica para o turismo internacional. Ele também afirmou que a flexibilização do visto para cidadãos chineses ampliou o acesso ao Brasil e fortaleceu o interesse pelo país.

A ITB China 2026 ocorre entre 26 e 28 de maio e reúne mais de 900 empresas e organizações do setor turístico de 85 países e regiões.

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