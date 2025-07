'Amores Materialistas': Pedro Pascal ou Chris Evans? Saiba com quem Dakota Johnson termina o filme

Atenção: o texto abaixo contém spoilers de "Amores Materialistas".

A nova aposta de Celine Song nas telonas estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 31. E desde que foi anunciado, o público só pensa em uma coisa: em um triângulo amoroso com Chris Evans e Pedro Pascal, com qual dos dois Dakota Johnson vai terminar o filme?

A produção conta a história de Lucy (Johnson), uma "casamenteira profissional" que arranja relacionamentos em uma espécie de Tinder fora das telinhas. No casamento de uma de suas clientes, ela encontra Harry (Pascal), a quem considera um homem "unicórnio": alto, rico e charmoso, que se interessa por ela à primeira vista. Na mesma festa, ela também encontra John (Evans), seu ex-namorado falido, que trabalha como garçom na festa e divide apartamento com amigos, aos 37 anos.

Parece quase óbvio que a escolha de Lucy seja pelo personagem de Pedro Pascal — o queridinho do momento, tanto no filme quanto em Hollywood. Harry é o candidato perfeito a marido do ano: é rico, oferece as melhores experiências e romantismos à Lucy, tem genuíno interesse não só físico por ela, como também intelectual. Mas, no final, a personagem de Dakota Johnson termina com John (Chris Evans).

O filme foi escrito e dirigido por Celine Song, mesma cineasta de "Vidas Passadas", longa sul-coreano indicado ao Oscar de Melhor Roteiro e Melhor filme no ano passado. A diretora é conhecida por subverter expectativas em filmes românticos. Em "Amores Materialistas", ela propõe uma crítica à cultura do match e à como as pessoas, nos últimos tempos, têm visto relacionamentos como uma parceria comercial.

Quando estreia 'Amores Materialistas' no cinema?

O filme estreia nesta quinta-feira, 31, nos cinemas brasileiros.

Quem está no elenco de 'Amores Materialistas'?

Além de Dakota Johnson, Chris Evans e Pedro Pascal, o elenco também conta com Dakota Nekrasova, Louisa Gummer, Eddie Cahill, Zoe Winters, John Magaro e Marin Ireland.