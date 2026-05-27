Meteoro explode ao lado de vulcão e 'pinta o céu de verde' nas Filipinas; assista

Um meteoro em forma de bola de fogo explodiu sobre o Monte Mayon, na província de Albay, nas Filipinas, na noite da última segunda-feira, 25. O fenômeno foi registrado às 22h33 no horário local. As imagens mostram um rastro luminoso verde cruzando o céu acima do vulcão, seguido por uma explosão brilhante que durou pouco mais de um segundo.

Segundo a Agência Espacial Filipina, o objeto se desintegrou antes de alcançar o solo. A instituição informou que a maioria dessas rochas espaciais vaporiza entre 60 e 100 km de altitude devido ao atrito com a atmosfera terrestre.

O episódio teve repercussão porque ocorreu sobre o Mayon, um dos vulcões mais ativos do planeta. O vulcão entrou novamente em erupção no início de 2026 e segue sob monitoramento.

Veja vídeo:

As imagens foram capturadas por câmeras locais da AfarTV, um serviço de transmissão ao vivo da natureza e do espaço.

Instituto descarta impacto no vulcão

As primeiras imagens divulgadas pelo Instituto Filipino de Vulcanologia e Sismologia sugeriram que o meteoro teria atingido a encosta norte do vulcão. Entretanto, o órgão corrigiu a informação após analisar dados sísmicos, infrassom e imagens de outras câmeras. Segundo o instituto, o meteoro se desintegrou na atmosfera e não atingiu as encostas do Mayon.

Especialistas do instituto afirmaram que, caso o meteoro tivesse atingido o vulcão, um impacto dessa magnitude teria provocado deslizamentos detectáveis por sensores sísmicos, o que não ocorreu.

A coloração verde provavelmente está ligada à composição química do objeto espacial. Segundo a agência, uma concentração elevada de níquel pode ter produzido o brilho esmeralda observado nas imagens.

Entre 14 e 20 de maio, o vulcão registrou emissões de lava, colunas de cinzas e gases, além de erupções moderadas. As autoridades locais mantém um nível de alerta três (em uma escala de zero a cinco) e uma zona de exclusão de 6 km ao redor do vulcão.