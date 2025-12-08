Ações da Warner disparam após Paramount superar proposta da Netflix

As ações da Warner Bros Discovery chegaram a subir mais de 7% na bolsa americana após a Paramount Skydance apresentar uma oferta hostil de US$ 108,4 bilhões pelo estúdio, numa uma tentativa de superar a proposta da Netflix.

Por volta das 15h50 (horário de Brasília), os papéis da Warner avançavam 3,05%, a US$ 26,88. Já as ações da Paramount subiam 7,52%, e as da Netflix recuavam 4,26%.

Na última sexta-feira, a Netflix havia garantido a aquisição dos ativos de TV, estúdios de cinema e streaming da Warner por US$ 72 bilhões, ou US$ 28 por ação, após semanas de disputa com Paramount e Comcast. A nova investida da Paramount, no entanto, mostra que a batalha pelos valiosos ativos da Warner, incluindo HBO e DC Comics, ainda está longe de ser resolvida.

A oferta da Paramount

A Paramount propôs US$ 30 por ação, toda em dinheiro, totalizando US$ 108,4 bilhões, valor que supera em US$ 18 bilhões a oferta da Netflix. Segundo o estúdio, a combinação entre Paramount e Warner criaria uma Hollywood mais forte, beneficiando acionistas, consumidores e a comunidade criativa.

David Ellison, presidente e CEO da Paramount, afirmou que os acionistas da Warner merecem avaliar sua oferta em dinheiro, superior à da Netflix, por toda a empresa. "Nossa proposta pública mantém os mesmos termos apresentados ao Conselho da WBD, oferecendo maior valor e um caminho mais seguro e rápido para a conclusão do negócio. Estamos levando a oferta diretamente aos acionistas para que possam agir em seu próprio benefício e maximizar o valor de suas ações", disse Ellison.

A proposta da Netflix inclui uma taxa de desmembramento de US$ 5,8 bilhões e enfrenta forte fiscalização antitruste. Parlamentares e sindicatos de Hollywood criticaram o acordo, preocupados com cortes de pessoal e aumento de preços para consumidores.

Mas a Netflix já comprou a Warner?

O processo de aquisição ainda não foi concluído. A Netflix precisará superar barreiras regulatórias e garantir a aprovação da transação, enquanto a Paramount deve se mostrar disposta a pressionar acionistas, reguladores e políticos para contestar o acordo.

Segundo a Reuters, a aquisição da Warner Bros Discovery está longe de terminar. Para a agência de notícias, a Netflix está no "banco do motorista", mas haverá reviravoltas antes da linha de chegada.

Obstáculos à Paramount

A oferta da Paramount também enfrenta desafios regulatórios. A fusão com a Warner ampliaria seu poder no setor de estúdios, o que levanta preocupações sobre demissões.

O estúdio argumenta que a combinação de Paramount+ com HBO Max criaria um competidor significativo contra Netflix, Amazon Prime Video e Disney+, oferecendo mais opções aos consumidores e fortalecendo o lançamento de filmes nos cinemas.

Em carta à Warner, a Paramount questionou o processo de venda, alegando que o estúdio predeterminou a Netflix como vencedora e rejeitou suas propostas anteriores.