'The White Lotus' impulsiona turismo e reservas de hotéis em Koh Samui, Tailândia

A terceira temporada da série "The White Lotus", que se passa na Tailândia, está gerando uma alta nas reservas de hotéis na região, especialmente na ilha de Koh Samui.

Com a estreia da série em fevereiro, os fãs estão ansiosos para experimentar a beleza e o luxo retratados nos cenários do país.

Impacto nas reservas

As reservas de hotéis para abril já estão mostrando um aumento significativo, impulsionadas pelo chamado "efeito White Lotus". A série, conhecida por destacar destinos de luxo, tem sido um catalisador para o turismo na Tailândia, atraindo visitantes que buscam vivenciar as experiências retratadas na tela.

Desde o anúncio da nova temporada, as buscas por hospedagem em Koh Samui aumentaram consideravelmente, com um aumento de 40% no Hotels.com.

Agências de viagens relatam um aumento expressivo nas reservas, como aumento de 312% nas reservas feitas pela agência Fora em janeiro de 2025, em comparação ao mesmo mês do ano anterior.

O "efeito White Lotus"

A série tem um histórico de impulsionar o turismo nos locais onde é filmada. Na segunda temporada, o hotel San Domenico Palace, na Sicília, viu um aumento de 300% nas buscas. Agora, a Tailândia está experimentando um fenômeno semelhante, com a expectativa de que o turismo continue a crescer ao longo do ano.

Perspectivas para o turismo tailandês

A Tailândia já vinha registrando um forte crescimento no turismo, com mais de 35 milhões de visitantes internacionais em 2024.

Para 2025, o governo estabeleceu uma meta de entre 39 e 40 milhões de visitantes, e o "efeito White Lotus" pode ser um fator crucial para alcançar essa meta.