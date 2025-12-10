Pop

A 2ª temporada de 'Percy Jackson' estreia nesta quarta; veja onde assistir

Os novos episódios adaptam o segundo livro da série de Rick Riordan, 'O Mar de Monstros'

Percy Jackon: segunda temporada chega à Disney+ em dezembro (Disney+/Divulgação)

Percy Jackon: segunda temporada chega à Disney+ em dezembro (Disney+/Divulgação)

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 14h33.

Última atualização em 10 de dezembro de 2025 às 14h37.

A segunda temporada de "Percy Jackson e os Olimpianos" estreou nesta quarta-feira, 10, com lançamento simultâneo no Disney+ e no Hulu. Os dois primeiros episódios chegam juntos, e os demais serão disponibilizados semanalmente, sempre às quartas-feiras.

A Disney+ divulgou o trailer oficial da temporada. Confira:

yt thumbnail

Que horas estreiam os episódios de 'Percy Jackson'?

O cronograma oficial divulgado pela Disney+ prevê que todos os episódios irão ao ar às 5h, (horário de Brasília).

Confira a lista de episódios:

  • 10 de dezembro de 2025 – 5h: Episódio 1: Eu jogo queimada com canibais; Episódio 2: Pombos demoníacos atacam
  • 17 de dezembro de 2025 – 5h: Episódio 3: Embarcamos no Princesa Andrômeda
  • 24 de dezembro de 2025 – 5h: Episódio 4: Clarisse explode tudo
  • 31 de dezembro de 2025 – 5h: Episódio 5: Fazemos check-in no Spa & Resort da C.C.
  • 07 de janeiro de 2026 – 5h: Episódio 6: Ninguém consegue o velocino
  • 14 de janeiro de 2026, 5h: Episódio 7: Afundo junto com o navio
  • 21 de janeiro de 2026, 5h: Episódio 8: O velocino faz sua magia bem demais

A empresa também informou que, a partir da mesma data, o público terá acesso ao podcast oficial da série, um programa semanal com bastidores da produção.

A segunda temporada de 'Percy Jackson'

Inspirados no segundo livro da saga de Rick Riordan, "O Mar de Monstros", os novos episódios prometem monstros inéditos e desafios maiores para os jovens semideuses.

A trama retoma os eventos após a quebra da barreira mágica que protege o Acampamento Meio-Sangue. Para salvar o local e resgatar seu amigo Grover, Percy parte para o Mar de Monstros em busca do Velocino de Ouro, artefato capaz de restaurar a proteção do acampamento.

Percy conta com a ajuda de Annabeth, Clarisse e Tyson, o ciclope que descobre ser meio-irmão do protagonista. A sobrevivência do trio se torna crucial para impedir os planos de Luke, do Titã Cronos e de seu avanço rumo ao colapso do acampamento, e do próprio Olimpo.

A Disney confirmou também que a terceira temporada já está em produção em Vancouver. Enquanto isso, a primeira temporada segue disponível no Disney+.

