‘The Pitt’: Noah Wyle revela quando se passa a 3ª temporada da série da HBO

A HBO Max revelou novos detalhes da terceira temporada de "The Pitt" durante evento da Warner Bros. realizado nesta quarta-feira, 13. O ator Noah Wyle, que interpreta o protagonista da série, afirmou que os novos episódios serão ambientados no início de novembro, pouco antes das festas de fim de ano nos Estados Unidos.

“Estamos prestes a começar a produção da terceira temporada. A história se passa no início de novembro, pouco antes das festas de fim de ano, trazendo consigo uma série de novas emergências, confrontos e complicações”, disse o ator, que interpreta o médico Michael Robinavitch.

Embora Wyle não tenha especificado qual feriado servirá de pano de fundo para a trama, a história pode se aproximar de datas importantes do calendário americano, como o Dia dos Veteranos ou o Dia de Ação de Graças.

A HBO também confirmou que a produção da nova temporada começa em junho. A previsão é que os episódios estreiem em janeiro de 2027, mantendo a mesma janela de lançamento das temporadas anteriores.

Sobre o que é 'The Pitt'?

A série acompanha médicos e enfermeiros do hospital fictício Pittsburgh Trauma Medical Center. Os episódios, de cerca de uma hora de duração, acompanham em tempo real os desafios enfrentados em um pronto-socorro nos Estados Unidos.

Na série, Noah Wyle interpreta o veterano Dr. Robby, que chefia o plantão durante o dia. O ator ficou conhecido por viver John Carter em “Plantão Médico”, série de sucesso dos anos 1990s.

A produção é criada por R. Scott Gemmill e tem com John Wells, produtor de "Plantão Médico", como produtor executivo.

A segunda temporada foi ambientada durante o plantão do feriado de 4 de julho, Dia da Independência dos EUA.

Quem está no elenco de 'The Pitt?

Além de Noah Wyle, o elenco conta com Katherine LaNasa (Dana Evans), Patrick Ball (Dr. Frank Langdon), Isa Briones (Dr. Trinity Santos), Shawn Hatosy (Dr. Jack Abbot), Taylor Cranston (Dr. Melissa King), Fiona Dourif (Dr. Cassie McKay), Shabana Azeez (Victoria Javadi), Supriya Ganesh (Dr. Samira Mohan), Jalen Thomas Brooks (Dr. Mateo Diaz) e Gerran Howell (Dennis Whitaker).

Na segunda temporada, se juntam ao elenco fixo Sepideh Moafi (Dr. Baran Al-Hashimi), Irene Choi (Joy Kwon), Laëtitia Hollard (Emma Nolan) e Lucas Iverson (James Ogilvie).

Quantos episódios tem a série 'The Pitt'?

A primeira temporada teve 15 episódios e estreou em 9 de janeiro de 2025. Já a segunda temporada também contou com 15 episódios, encerrando sua exibição em 16 de abril de 2026.

Segundo a Warner Bros. Discovery, a segunda temporada alcançou média de 15,4 milhões de espectadores por episódio, um aumento de 50% em relação ao primeiro ano.

O episódio final da segunda temporada foi o mais assistido da série até agora, com 9,7 milhões de espectadores no fim de semana de estreia.

A produção também liderou o ranking geral de streaming da Nielsen nos Estados Unidos, ultrapassando 1 bilhão de minutos assistidos por nove semanas consecutivas.

Queridinha das premiações

A primeira temporada de “The Pitt” recebeu 13 indicações ao Emmy e venceu cinco categorias em 2025, incluindo Melhor Série Dramática.

Noah Wyle venceu o Emmy de Melhor Ator em Série Dramática por sua atuação como Dr. Robby. Katherine LaNasa levou o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante em Série Dramática, enquanto Shawn Hatosy venceu como Melhor Ator Convidado.

Além disso, Wyle conquistou o prêmio de Melhor Ator em Série Dramática no Actors Awards, tornando-se o primeiro ator masculino a vencer Emmy, Globo de Ouro, Critics Choice Awards, TCA Awards e Actors Awards por uma única temporada de série.