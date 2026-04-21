'The Pitt': série bate recorde e entra para clube exclusivo da HBO Max

O último episódio da segunda temporada de The Pitt foi o mais assistido da história da série. Segundo dados divulgados pela Warner Bros. Discovery, o 15º capítulo da produção médica foi visto por 9,7 milhões de pessoas no fim de semana em que estreou na HBO Max.

O número não é apenas um recorde interno da série. Com média de 15,4 milhões de espectadores por episódio nesta segunda temporada (alta de 50% sobre a temporada anterior), The Pitt passou a integrar um grupo restrito dentro do catálogo atual da plataforma: apenas outras cinco séries cruzaram essa marca, entre elas Casa do Dragão, The White Lotus e The Last of Us.

A série acompanha 15 horas de um plantão hospitalar em 15 episódios, seguindo o mesmo formato da primeira temporada, desta vez ambientado no feriado do Dia da Independência dos EUA.

No centro da trama está o Dr. Robby, vivido por Noah Wyle, ator que o público já conhecia de E.R. - Plantão Médico, a série clássica da qual The Pitt herdou produtores, linguagem e parte da alma. John Wells, produtor executivo de E.R., assina o mesmo cargo aqui. A criação é de R. Scott Gemmill.

Quando estreia a 3ª temporada de ‘The Pitt’?

Se o ritmo de produção de "The Pitt" for mantido, os novos episódios devem chegar entre janeiro e fevereiro de 2027. As duas primeiras temporadas foram lançadas com diferença de aproximadamente um ano.

As gravações também já têm data para começar. O criador da série, R. Scott Gemmill, afirmou à Variety que as filmagens da nova fase devem iniciar em junho de 2026 — seguindo o mesmo modelo do cronograma anterior, o que reforça a previsão de estreia para o início do próximo ano.

O que esperar da 3ª temporada de ‘The Pitt’

A terceira temporada de "The Pitt" deve trazer mudanças na linha do tempo da série. A história será ambientada no período que antecede o Dia de Ação de Graças, nos Estados Unidos, conforme antecipou o ator Noah Wyle em entrevista ao USA Today.

Com isso, a trama deve explorar novos desafios no hospital, incluindo situações relacionadas ao clima mais frio e à rotina intensa do fim de ano.

Embora o intervalo real entre os capítulos seja de cerca de um ano, o tempo dentro da narrativa será menor. A nova fase deve se passar poucos meses após os eventos da segunda temporada, ambientada durante o feriado de 4 de julho, mantendo a continuidade da história no hospital retratado na série.