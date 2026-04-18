‘The Pitt’: quando estreia a 3ª temporada da série?

A terceira temporada de "The Pitt" já tem previsão de estreia. Após a confirmação de novos episódios, a expectativa é que a série retorne no início de 2027, mantendo o intervalo de cerca de um ano entre os capítulos.

A produção ainda não teve uma data oficial anunciada, mas o cronograma de gravações indica que o lançamento deve seguir o mesmo padrão das temporadas anteriores, que estrearam em janeiro.

Quando estreia a 3ª temporada de ‘The Pitt’?

Se o ritmo de produção de "The Pitt" for mantido, os novos episódios devem chegar entre janeiro e fevereiro de 2027. As duas primeiras temporadas foram lançadas com diferença de aproximadamente um ano.

As gravações também já têm data para começar. O criador da série, R. Scott Gemmill, afirmou à Variety que as filmagens da nova fase devem iniciar em junho de 2026 — seguindo o mesmo modelo do cronograma anterior, o que reforça a previsão de estreia para o início do próximo ano.

O que esperar da 3ª temporada de ‘The Pitt’

A terceira temporada de "The Pitt" deve trazer mudanças na linha do tempo da série. A história será ambientada no período que antecede o Dia de Ação de Graças, nos Estados Unidos, conforme antecipou o ator Noah Wyle em entrevista ao USA Today.

Com isso, a trama deve explorar novos desafios no hospital, incluindo situações relacionadas ao clima mais frio e à rotina intensa do fim de ano.

Embora o intervalo real entre os capítulos seja de cerca de um ano, o tempo dentro da narrativa será menor. A nova fase deve se passar poucos meses após os eventos da segunda temporada, ambientada durante o feriado de 4 de julho, mantendo a continuidade da história no hospital retratado na série.