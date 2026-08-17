'It: Bem-vindos a Derry': HBO renova série de Pennywise para segunda temporada

A HBO confirmou nesta segunda-feira, 17, a renovação da série de terror "It: Bem-vindos a Derry" para a segunda temporada. O anúncio chega mais de oito meses depois da exibição do último episódio da primeira temporada, que foi ao ar em 14 de dezembro.

"Estamos animados para voltar ao mundo aterrorizante de Derry e para expandir ainda mais a adaptação horrivelmente icônica de Andy e Barbara Muschietti", afirmou Sarah Aubrey, chefe de programação original da HBO Max, em comunicado.

Segundo ela, a equipe pretende "aprofundar o terror, o mistério e o inesquecível universo de Pennywise" na nova temporada.

Na nova fase, Brad Caleb Kane assume sozinho a função de showrunner, cargo que dividia com Jason Fuchs na primeira temporada. Já os irmãos Andy e Barbara Muschietti seguem como produtores executivos do projeto.

O que esperar da segunda temporada de ‘It: Bem-vindos a Derry'?

Ambientada no mesmo universo dos filmes estrelados por Bill Skarsgård como Pennywise, a série se passa 27 anos antes dos eventos do longa "It — A Coisa".

O desfecho da primeira temporada aproximou ainda mais a trama televisiva do cinema, revelando que a personagem Marge Truman (Matilda Lawler) é mãe de Richie Tozier, papel vivido por Finn Wolfhard nos filmes.

O final também trouxe uma reviravolta. Por mais que Pennywise tenha sido aparentemente derrotado em "It — Capítulo 2" (2019), o palhaço revelou que experimenta o tempo de forma não linear, o que sugere que ele pode viajar entre períodos para escapar de sua própria morte.

"No fim da temporada, entendemos que temos um monstro que não vive o tempo de forma linear, então ele poderia reescrever a história", disse Andy Muschietti, em entrevista à TVLine. "Isso implica que sua queda, em 2016, pode ser alterada. Não vamos assistir a mais duas temporadas pensando que a Coisa morre em 2016."

O anúncio da renovação já confirma que a segunda temporada se passará em 1935, durante a Grande Depressão, e terá como pano de fundo o massacre da gangue Bradley, um grupo de assaltantes de banco que para em Derry para comprar munição e acaba enfrentando um horror inimaginável.