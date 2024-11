Qual o significado do Dia de Ação de Graças? Conheça a origem da data

Nesta quinta-feira, 28 de novembro, é celebrado o "Thanksgiving Day", ou Dia de Ação de Graças, nos Estados Unidos e alguns outros países de cultura anglo-saxônica. Este é um dos feriados mais tradicionais do país.

Uma das tradições da data consiste em reunir a família e amigos para o almoço ou jantar, no qual é servido uma refeição farta. O prato principal é o peru, que remontam à alimentação do século XVII nos Estados Unidos, acompanhado de molho de cramberry e torta de abóbora. No Brasil, não é considerada como feriado, em especial porque a origem do Thanksgiving está ligada a história do estado de Massachusetts.

Qual é a origem e o significado do Dia de Ação de Graças?

A origem do feriado está ligada aos Peregrinos que chegaram ao território do atual estado de Massachusetts em 1620. Esses colonos, em busca de liberdade religiosa, enfrentaram um primeiro inverno difícil, durante o qual metade da comunidade morreu. A chegada da primavera trouxe uma aliança vital com os povos indígenas, que ensinaram aos colonos como cultivar milho, adaptar-se ao solo e pescar.

No ano seguinte, em 1621, a boa colheita motivou uma celebração. Os Peregrinos organizaram um banquete e convidaram cerca de 90 nativos americanos, entre eles o líder Wampanoag, Massasoit. O cardápio incluiu milho, cervos, perus selvagens e pratos preparados com cranberries e abóboras, ingredientes que até hoje são parte essencial do Dia de Ação de Graças.

Hoje, o feriado é comemorado com uma ceia farta e simbólica. O evento também é marcado por atos de solidariedade: diversas organizações servem refeições aos mais necessitados, incluindo idosos e desabrigados, reforçando o espírito de gratidão e partilha.

O Dia de Ação de Graças é também um momento para relembrar a contribuição dos povos indígenas na sobrevivência dos colonos. Embora por muitos anos a narrativa tenha ignorado o papel essencial das tribos locais, eventos como a cerimônia realizada em 1988 na Catedral de St. John the Divine, com a presença de indígenas e descendentes de imigrantes, buscaram corrigir essa omissão histórica.

Os símbolos do feriado, como o milho e o cranberry, carregam o significado da resiliência dos primeiros colonos e a riqueza das tradições indígenas. Esses elementos permanecem nas decorações e costumes que celebram a colheita e o outono.

Tradição e desfiles famosos

Além da reunião com amigos e familiares, a data também conta com o tradicional desfile da Macy's, em Nova York, que reúne milhares de pessoas e é transmitido para milhões de espectadores. O evento é uma prévia das festividades natalinas, com a tradicional aparição do Papai Noel no encerramento.