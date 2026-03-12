5 prêmios em um ano: como 'The Pitt' redefiniu a carreira de Noah Wyle

Noah Wyle se tornou um dos nomes mais premiados da temporada de televisão em 2026 ao conquistar os principais prêmios do ano por sua atuação na série 'The Pitt'.

O ator ganhou os cinco troféus mais relevantes da TV — incluindo Emmy, Golden Globe, Critics’ Choice, TCA Award e o Actor Awards (antigo SAG Awards) — e alcançou um feito raro entre intérpretes masculinos em séries de drama.

Wyle interpretou o Dr. Michael “Robby” Robinavitch em "The Pitt", drama médico da HBO Max que acompanha plantonistas em um hospital de Pittsburgh durante emergências intensas. Foi nesse papel que o ator conquistou o Emmy de Melhor Ator em Série de Drama, um dos prêmios mais cobiçados da televisão americana, entregues em Los Angeles.

Além do Emmy, o desempenho de Wyle em The Pitt lhe rendeu os prêmios:

Golden Globe de Melhor Ator em Série de Drama , concedido pela Hollywood Foreign Press Association.

, concedido pela Hollywood Foreign Press Association. Critics’ Choice Award de Melhor Ator em Série de Drama , entregue pela Critics’ Choice Television Awards.

, entregue pela Critics’ Choice Television Awards. TCA Award por atuação individual em drama , concedido pela Television Critics Association.

, concedido pela Television Critics Association. Actor Award de Melhor Ator de Série de Drama no evento apresentado pela SAG-AFTRA, tradicional premiação da categoria.

Noah Wyle e a temporada de prêmios de 'The Pitt'

A série "The Pitt" também foi reconhecida em outras categorias importantes nesta temporada. No Actor Awards 2026, além da vitória individual de Wyle, o elenco da série venceu o prêmio de Melhor Elenco em Série de Drama, superando produções concorrentes.

Antes disso, em premiações como o Emmy Awards 2025, "The Pitt" foi uma das produções mais elogiadas da noite, ganhando prêmios em várias categorias e destacando tanto a performance de Wyle quanto a da atriz Katherine LaNasa em papéis de destaque.

A sequência de vitórias de Wyle marca um momento raro na história da televisão, com o ator conquistando os cinco principais prêmios da temporada — algo que poucos intérpretes masculinos conseguiram ao longo dos anos.

'The Pitt' e a carreira de Noah Wyle

Criada por R. Scott Gemmill e produzida por John Wells, "The Pitt" estreou no início de 2025 na HBO Max e foi rapidamente elogiada por sua narrativa em tempo quase real, acompanhando emergências médicas com um forte senso de realismo e intensidade dramática.

Noah Wyle já era um nome conhecido do público por trabalhos anteriores, como o papel icônico do Dr. John Carter na série "ER" e por projetos no cinema e televisão ao longo de décadas.

A performance em "The Pitt" consolidou ainda mais sua trajetória, trazendo reconhecimento crítico e popular em uma das temporadas mais fortes da TV recente.